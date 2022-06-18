Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Часто в медіа лунає критика на адресу багатьох найвищих державних осіб з ЄС, що вони повільно виконують свої обіцянки. Треба звернути увагу на те, що ЄС розробив сім пакетів санкцій щодо Росії. Вони приймають рішення в рамках ЄС і національних пріоритетів, які б допомогли Україні виконати головну мету - звільнення всіх територій і відновлення міжнародного права в тому вигляді, яке існувало до початку авантюрних і агресивних дій Кремля на території України та інших країнах", - зауважив Харченко.

Також дипломат додав, що візит в Україну Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса під час війни є унікальним.

"ЄС працює. Можливо не так швидко, як нам хотілося. Це величезна європейська бюрократія. Щотижня канцлер Німеччини повторює, що надаватиме військову підтримку для перемоги України. Про перемогу України кажуть вже не тільки у Лондоні та Вашингтоні", - підкреслив Харченко.