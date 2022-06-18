ЄС прагне відновлення міжнародного права, яке діяло до початку агресивних дій Кремля, - дипломат Харченко
Надзвичайний та Повноважний Посол України у Великій Британії 2005-2010 рр., дипломат Ігор Харченко вважає, що країни ЄС проінформовані про необхідність прийняття рішень для допомоги Україні
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Часто в медіа лунає критика на адресу багатьох найвищих державних осіб з ЄС, що вони повільно виконують свої обіцянки. Треба звернути увагу на те, що ЄС розробив сім пакетів санкцій щодо Росії. Вони приймають рішення в рамках ЄС і національних пріоритетів, які б допомогли Україні виконати головну мету - звільнення всіх територій і відновлення міжнародного права в тому вигляді, яке існувало до початку авантюрних і агресивних дій Кремля на території України та інших країнах", - зауважив Харченко.
Також дипломат додав, що візит в Україну Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса під час війни є унікальним.
"ЄС працює. Можливо не так швидко, як нам хотілося. Це величезна європейська бюрократія. Щотижня канцлер Німеччини повторює, що надаватиме військову підтримку для перемоги України. Про перемогу України кажуть вже не тільки у Лондоні та Вашингтоні", - підкреслив Харченко.
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