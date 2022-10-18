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Головна війна з Росією ЄС та США розглядають варіанти оплати Маску за Starlink для України, - Politico

ЄС та США розглядають варіанти оплати Маску за Starlink для України, - Politico

18 жовтня, 2022 вiвторок
00:53
війна з Росією Starlink

Країни ЄС та Пентагон паралельно обговорюють можливість фінансування доступу українців до послуг Starlink, які зараз оплачуються босом Tesla Ілоном Маском

Про це в інтерв'ю Politico розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Пропозиція з’явилася вслід за попередженнями Маска про те, що його ракетна компанія SpaceX не може нескінченно продовжувати платити за доступ українців до інтернет-послуг Starlink, на тлі припущень, що він хотів би, щоб уряд США оплатив послуги. Маск, найбагатша людина у світі, пізніше змінив свою думку і заявив, що продовжить фінансувати послугу.

Але ця ситуація викликала занепокоєння щодо безпеки подальшого доступу України до критично важливої телекомунікаційної системи, яка відіграє життєво важливу роль у контрнаступах проти російських військ на окупованих територіях, а також у забезпеченні зв'язку для цивільного населення.

Ландсбергіс висловив думку, що доступ до Інтернету в Україні не повинен залишатися в руках однієї "надпотужної" людини, яка може "прокинутися одного дня і сказати: "Це більше не те, чим я хочу займатися, і з цим покінчено". І наступного дня українці можуть опинитися без інтернету".

"Я подумав, що, напевно, набагато краще мати це як договірну угоду між, скажімо, коаліцією країн, які могли б придбати послугу у Маска, послугу Starlink, і продовжувати надавати її українцям".

За словами Ландсбергіса, ця тема стала предметом обговорення на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у понеділок. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель підняв цю тему, "і деякі країни також приєдналися", сказав міністр, не уточнивши, які саме країни. "Якщо це відбудеться в ЄС, це ще краще. Я не бачу причин, чому це не могло б статися", - сказав він.

Також міністерство оборони США розглядає можливість оплати супутникової мережі Starlink на території України з фонду, який використовувався для постачання зброї та обладнання українським військовим. Про це виданню Politico розповіли двоє американських чиновників, які беруть участь в обговоренні цього питання.

Йдеться про Ініціативу сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative), через яку відбувається фінансування контрактів з американськими фірмами на постачання зброї та обладнання, які будуть доставлені в довгостроковій перспективі.

  • Нагадаємо, 14 жовтня SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Окрім цього, у листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця року і може обходитися у близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.
  • 15 жовтня у Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою. Там зазначають, що ведуть перемовини не лише зі SpaceX, але й іншими компаніями супутникового зв'язку.
  • Пізніше 15 жовтня засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що Росія активно намагається "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, що працює на фронті в Україні
  • 15 жовтня голова МЗС Литви закликав створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.

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ЄС
Технології
Пентагон
Ілон Маск
Starlink
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