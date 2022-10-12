Естонія закрила для російських суден свої порти

Таке рішення ухвалив Департамент транспорту республіки, пердає російський Інтерфакс.

"Судна, зареєстровані в російському регістрі, позбавляються права заходити в естонські порти", - заявили в Департаменті Естонії.

У Департаменті пояснили, що 7 жовтня Рада Європейського Союзу ухвалила відповідну постанову вторгнення Росії на територію України. Рішення набуло чинності з дня його прийняття.

Нагадаємо, Естонія передала Україні дрони, які росіянин хотів вивезти для армії РФ

До слова, Естонія, Швеція й Литва відреагували на ракетний обстріл РФ житлових будинків у Запоріжжі