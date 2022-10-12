Естонія закрила для російських суден свої порти
Судна, зареєстровані в російському регістрі, позбавляються права заходити в естонські порти
Таке рішення ухвалив Департамент транспорту республіки, пердає російський Інтерфакс.
"Судна, зареєстровані в російському регістрі, позбавляються права заходити в естонські порти", - заявили в Департаменті Естонії.
У Департаменті пояснили, що 7 жовтня Рада Європейського Союзу ухвалила відповідну постанову вторгнення Росії на територію України. Рішення набуло чинності з дня його прийняття.
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