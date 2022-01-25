"Евертон" Миколенка передумав підписувати контракт з новим тренером з Португалії
Англійський "Евертон" призупинив переговори з португальським тренером Вітором Перейрою
Про це повідомляє Mirror.
За інформацією джерела, директори "Евертона" переконали власника клубу Фархада Моширі не поспішати з черговим рішенням щодо тренера.
В "Евертоні" зупинили переговори з португальцем Вітором Перейрою і тепер займаються пошуками альтернатив, серед яких можливе призначення тимчасового тренера.
Виконувачем обов'язків головного тренера "Евертона" зараз є Данкан Фергюсон.
- Нагадаємо, 15 січня Віталій Миколенко провів проти "Норвіча" перший матч за "Евертон" в чемпіонаті Англії.
- 16 січня "Евертон" звільнив з посади головного тренера іспанця Рафаеля Бенітеса.
- 24 січня повідомлялось, що португалець Вітор Перейра та його тренерський штаб прибудуть до Англії для підписання контракту з "Евертоном".
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