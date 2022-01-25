"Евертон" Миколенка передумав підписувати контракт з новим тренером з Португалії

Про це повідомляє Mirror.



За інформацією джерела, директори "Евертона" переконали власника клубу Фархада Моширі не поспішати з черговим рішенням щодо тренера.



В "Евертоні" зупинили переговори з португальцем Вітором Перейрою і тепер займаються пошуками альтернатив, серед яких можливе призначення тимчасового тренера.



Виконувачем обов'язків головного тренера "Евертона" зараз є Данкан Фергюсон.

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