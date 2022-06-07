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Євросоюз тишком послабив санкції проти Росії, - Подоляк

7 червня, 2022 вiвторок
20:48
війна з Росією санкції проти Росії

Рада ЄС не пояснила факт видалення з санкційного списку блокування хмарних сервісів для Росії

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для Росії хмарних сервісів Європейським Союзом у 6-му пакеті санкцій. Потім Рада ЄС редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб", - написав Подоляк.

Радник очільника ОПУ додав, що "ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати".

  • 7 червня посол України у ЄС Всеволод Ченцов повідомив, що триває робота над тим, щоби сьомий пакет санкцій проти Росії включав ембарго на газ.
  • Євросоюз наприкінці травня запровадив шостий пакет санкцій проти РФ, де головним елементом стала відмова від російської нафти, що транспортується морем. Вказаний крок дозволить Євросоюзу відмовитись від 90% російської нафти до кінця 2022 року.

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