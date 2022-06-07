Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для Росії хмарних сервісів Європейським Союзом у 6-му пакеті санкцій. Потім Рада ЄС редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб", - написав Подоляк.

Радник очільника ОПУ додав, що "ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати".

7 червня посол України у ЄС Всеволод Ченцов повідомив, що триває робота над тим, щоби сьомий пакет санкцій проти Росії включав ембарго на газ.

Євросоюз наприкінці травня запровадив шостий пакет санкцій проти РФ, де головним елементом стала відмова від російської нафти, що транспортується морем. Вказаний крок дозволить Євросоюзу відмовитись від 90% російської нафти до кінця 2022 року.

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