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Фізичні вправи у лікарні прискорюють одужання пацієнтів, - дослідження

9 серпня, 2023 середа
03:16
Суспільство пенсіонери

Фізична активність пацієнтів у лікарні може допомогти нейтралізувати наслідки постільного режиму та прискорити одужання

Про це повідомляє видання Sciencealert, з посиланням на дослідження.

За даними видання,  останнє дослідження показує, що фізична активність може допомогти нейтралізувати наслідки постільного режиму. Навіть 25 хвилин ходьби на день під час перебування в лікарні можуть значно прискорити одужання літніх людей, а також можуть запобігти повторному лікуванню в майбутньому.

Дослідники проаналізували дані 19 клінічних випробувань, які вивчали вплив активного перебування в лікарні на фізичну функцію учасника, ризик подальших проблем зі здоров’ям (таких як падіння), а також ризик повторної госпіталізації. Загалом було розглянуто дані 3000 людей похилого віку віком від 55 до 78 років.

Аналіз показав, що люди, які займалися легкою фізичною активністю (наприклад, ходьбою), перебуваючи в лікарні, мали кращу фізичну функцію до кінця свого перебування в лікарні та на 10% менший ризик повторної госпіталізації протягом 30 днів після виписки. Чим більшу активність виконувала людина – і чим інтенсивнішою була ця діяльність – тим краща її фізична функція та менший ризик повторної госпіталізації.

Загалом було виявлено, що оптимальна кількість активності становить близько 40 хвилин на день ходьби помірної інтенсивності, тобто ходьби зі швидкістю, яка змушує вас трохи задихатися.

Інші дослідження також показали користь фізичної активності під час перебування в лікарні. Наприклад, дослідження показують , що рання мобільна терапія для важкохворих і непритомних пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, забезпечує швидше відновлення, кращу фізичну функцію та більше днів без ШВЛ.

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Здоров'я
Медицина
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