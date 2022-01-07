Франція пригрозила РФ "стратегічними наслідками" та блокуванням Північного потоку-2 у разі нового вторгнення в Україну

Про це повідомляє Reuters.



Зокрема Ле Дріан припустив перегляд дозволів на роботу російського газопроводу "Північний потік-2", прокладеного через Балтійське море.



Французький міністр зазначив, що попри запевнення президента РФ Володимира Путіна про початок відведення військ, офіційний Париж досі цього не побачив.



Крім того, Ле Дріан звинуватив Путіна в намаганні розхитати єдність Євросоюзу.



"Володимир Путін хоче обійти Європейський Союз... він хоче зробити вибоїни у згуртованості ЄС, яка зміцнюється", - сказав Ле Дріан.

Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну. Очільник РФ Володимир Путін під час розмови з президентом США Джо Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території" і намаганні "перекладати відповідальність на плечі Росії".

Згодом президент США Джо Байден та очільник РФ Володимир Путін провели нову телефонну розмову. США закликали до деескалації на Донбасі й пригрозили наслідками.

6 січня 2022 року міністри оборони США Ллойд Остін і Росії Сергій Шойгу провели телефонні переговори, де торкнулись теми зниження військових ризиків поблизу кордонів України.

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