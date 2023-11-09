Французи трактують Україну як продовження РФ, – очільник Українського інституту у Франції
Перекладач Іван Рябчій очолив представництво Українського інституту у Франції. Своїм головним завданням він назвав боротьбу зі стереотипами щодо української культури
Про це Рябчій розповів в інтерв'ю "Суспільному".
"У Франції побутують сентименти до російської культури, які корінням сягають у кілька століть та спираються на кількох "китів" - передусім це схожий імперський спадок та потужна російська еміграція. Зусиллями самі знаєте кого ця перспектива постійно підсилюється. Росія інвестує в це чимало ресурсів: фінансових, людських, інформаційних. Це і є наш основний виклик. Адже у Франції Україну традиційно трактують як продовження Росії, мультикультурну територію та державу з проявами націоналізму. Маємо долати ці стереотипи", - сказав він.
За його словами, агресія РФ в Україні похитнула рівень довіри до російських наративів, що відкрило вікно можливостей для нас. Нині "французькі інституції дуже зацікавлені у співпраці", стверджує Рябчій.
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