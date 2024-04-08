Шовковський став на захист голкіпера "Динамо", який грубо помилився у матчі з ЛНЗ

Про це Шовковський розповів у післяматчевому коментарі на FootballHub.

За словами тренера, помилка Руслана Нещерета на виході після якої "ЛНЗ Черкаси" зрівняли рахунок наприкінці першого тайму не була визначальною у матчі, який закінчився внічию 1:1.

"Ви говорите про помилки. Чому ж не кажете про них тоді, коли гравці мали віддавати передачу й не віддали, мали бити по воротах і не били, приймали зовсім інші рішення? Помилки – це також і прийняття рішень і нереалізовані моменти, і коли треба віддати передачі. Не помиляються ті, хто нічого не робить", - сказав Шовковський.

Він вказав, що то й же форвард Владислав Ванат у другому таймі змарнував два моменти.

"Він мав реалізовувати їх. У першому таймі в нас були декілька моментів, ми могли доводити рахунок до більш приємного для нас 2:0. Не реалізували, отримали помилку – пропустили м'яч. Далі не вдалося забити ще", – підсумував Шовковський, який сам під час ігрової кар'єри був голкіпером.

"Динамо" через втрату очок з ЛНЗ збільшило відставання від "Шахтаря" до 4 очок. Кияни йдуть третіми, донеччани очолюють турнірну таблицю.