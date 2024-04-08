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Шовковський став на захист голкіпера "Динамо", який грубо помилився у матчі з ЛНЗ

8 квітня, 2024 понедiлок
19:57
Футбол Олександр Шовковський

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський заявив, що воротаря Руслана Нещерета через помилку не варто звинувачувати у нічиїй з "ЛНЗ Черкаси"

Про це Шовковський розповів у післяматчевому коментарі на FootballHub

За словами тренера, помилка Руслана Нещерета на виході після якої "ЛНЗ Черкаси" зрівняли рахунок наприкінці першого тайму не була визначальною у матчі, який закінчився внічию 1:1.  

"Ви говорите про помилки. Чому ж не кажете про них тоді, коли гравці мали віддавати передачу й не віддали, мали бити по воротах і не били, приймали зовсім інші рішення? Помилки – це також і прийняття рішень і нереалізовані моменти, і коли треба віддати передачі. Не помиляються ті, хто нічого не робить", - сказав Шовковський.

Він вказав, що то й же форвард Владислав Ванат у другому таймі змарнував два моменти.  

"Він мав реалізовувати їх. У першому таймі в нас були декілька моментів, ми могли доводити рахунок до більш приємного для нас 2:0. Не реалізували, отримали помилку – пропустили м'яч. Далі не вдалося забити ще", – підсумував Шовковський, який сам під час ігрової кар'єри був голкіпером. 

"Динамо" через втрату очок з ЛНЗ збільшило відставання від "Шахтаря" до 4 очок. Кияни йдуть третіми, донеччани очолюють турнірну таблицю. 

Теги:
Спорт
Динамо Київ
УПЛ
Чемпіонат України
Результати футбольних матчів
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