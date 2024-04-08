Шовковський став на захист голкіпера "Динамо", який грубо помилився у матчі з ЛНЗ
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський заявив, що воротаря Руслана Нещерета через помилку не варто звинувачувати у нічиїй з "ЛНЗ Черкаси"
Про це Шовковський розповів у післяматчевому коментарі на FootballHub.
За словами тренера, помилка Руслана Нещерета на виході після якої "ЛНЗ Черкаси" зрівняли рахунок наприкінці першого тайму не була визначальною у матчі, який закінчився внічию 1:1.
"Ви говорите про помилки. Чому ж не кажете про них тоді, коли гравці мали віддавати передачу й не віддали, мали бити по воротах і не били, приймали зовсім інші рішення? Помилки – це також і прийняття рішень і нереалізовані моменти, і коли треба віддати передачі. Не помиляються ті, хто нічого не робить", - сказав Шовковський.
Він вказав, що то й же форвард Владислав Ванат у другому таймі змарнував два моменти.
"Він мав реалізовувати їх. У першому таймі в нас були декілька моментів, ми могли доводити рахунок до більш приємного для нас 2:0. Не реалізували, отримали помилку – пропустили м'яч. Далі не вдалося забити ще", – підсумував Шовковський, який сам під час ігрової кар'єри був голкіпером.
"Динамо" через втрату очок з ЛНЗ збільшило відставання від "Шахтаря" до 4 очок. Кияни йдуть третіми, донеччани очолюють турнірну таблицю.
- 8 квітня у 23-му турі чемпіонату України з футболу "Полісся" перемогло "Минай", "Динамо" зіграло внічию з "ЛНЗ Черкасами".
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