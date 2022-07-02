Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми бачили, як вони вшивались з острова, але ми не впевнені, що всі пішли. Ворог намагався підчистити за собою свої залишки. Вони літаками завдавали ударів по острову. ЗСУ знищили ворожий ЗРК "Тор" та ЗРГК "Панцир-С1". Виявили скупчення прихованої російської техніки та влучили по ньому. Генеральне прибирання триває. Залишків живої сили ворога ми не зафіксували. Продовжуємо військову операцію для того, щоб переконатись, що на Зміїному не залишилось жодної вражини", - зауважила Гуменюк.

Також керівниця пресцентру Сил оборони та охорони додала, що на Миколаївському та Херсонському напрямках ЗСУ завдали потужний авіаційний удар по точках противника.

"ЗСУ завдали удару, щоб знищити можливість ворога підтягувати резерви та боєприпаси. Атаковано опорний пункт противника. Дії ЗСУ вдалі, ми маємо успіхи та закріплюємо позиції", - підкреслила Гуменюк.

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