English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Генеральне прибирання Зміїного триває: ЗСУ знищили приховане скупчення ворожої техніки, - пресофіцер Сил оборони Гуменюк
Ексклюзив

Генеральне прибирання Зміїного триває: ЗСУ знищили приховане скупчення ворожої техніки, - пресофіцер Сил оборони Гуменюк

2 липня, 2022 субота
11:53
війна з Росією Окупанти ймовірно покинули Зміїний, на острові пожежа

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що військова операція на острові Зміїний у Чорному морі триває

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми бачили, як вони вшивались з острова, але ми не впевнені, що всі пішли. Ворог намагався підчистити за собою свої залишки. Вони літаками завдавали ударів по острову. ЗСУ знищили ворожий ЗРК "Тор" та ЗРГК "Панцир-С1". Виявили скупчення прихованої російської техніки та влучили по ньому. Генеральне прибирання триває. Залишків живої сили ворога ми не зафіксували. Продовжуємо військову операцію для того, щоб переконатись, що на Зміїному не залишилось жодної вражини", - зауважила Гуменюк.

Також керівниця пресцентру Сил оборони та охорони додала, що на Миколаївському та Херсонському напрямках ЗСУ завдали потужний авіаційний удар по точках противника.

"ЗСУ завдали удару, щоб знищити можливість ворога підтягувати резерви та боєприпаси. Атаковано опорний пункт противника. Дії ЗСУ вдалі, ми маємо успіхи та закріплюємо позиції", - підкреслила Гуменюк.

  • Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного
  • У міністерстві оборони США заявили, що острів Зміїний у Чорному морі було звільнено від росіян завдяки успішним діям українських військових

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Читайте також:
1 липня, 2022 п'ятниця
Росія розпочала мобілізацію у Владивостоці і Сергєєвці
29 червня, 2022 середа
Італійська поліція затримала три гаубиці PzH 2000, що, ймовірно, прямували до України
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
1 липня, 2022 п'ятниця
Варіанти захисту від ракет Х-22 можуть бути знайдені, - військовий експерт Згурець
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.48
    Купівля 34.48
    Продаж 35.2
  • EUR
    Купівля 35.76
    Продаж 36.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
2 липня
12:21
газове родовище
У Німеччині побоюються повного припинення постачання газу з РФ, – ЗМІ
12:16
Гаубиця М777 72 бригада
Артилеристи показали, як з М-777 знищили російський склад на Запоріжжі
12:12
Kraken
Спецпідрозділ Kraken ліквідував ворожий штаб, позицію та артилерію. Є відео
12:06
ЗСУ знищили втрати окупантів
На Сході України стався сильний вибух російського складу боєприпасів
12:05
СБУ
У Києві схопили директорку школи, яка здавала РФ позиції ЗСУ за обіцянку зробити її "міністром освіти"
11:58
Антоніу Гутерреш
Підсилена війною в Україні глобальна криза поглибила нерівність між багатими і бідними, - генсек ООН
11:47
Харківщина
На Харківщині росіяни поранили 4 людей за добу, обстріляли будинки й дитсадок
11:25
Валерій Герасимов
Начальник генштабу РФ Герасимов проінспектував угруповання військ, яке воює в Україні
11:22
На Донбасі ЗСУ знищили російський зенітний комплекс за $15 млн
11:18
Едгар Ринкевич
Глава МЗС Латвії процитував Путіна через український борщ
11:02
Китай
Цифровий тоталітаризм: Китай створить найбільшу в світі базу даних ДНК для відстежування людей, – ЗМІ
10:58
окупанти рф
На Запоріжжі окупанти посварилися через награбоване та перестріляли один одного
10:42
діти війна жертви
Повномасштабна війна РФ проти України: 344 дитини загинули й понад 640 поранено
10:37
НАТО
Расмуссен розповів про помилку, якої НАТО припустилася щодо України
10:14
Миколаївщина
На Миколаївщині росіяни за добу вбили людину, обстріляли будинки й порт
10:11
Кременчук, ракетний удар
Росія б'є по Україні старими ракетами через брак високоточної зброї, - британська розвідка
09:58
Ексклюзив
Лисичанськ карта
Ворог концентрує велику кількість військ, щоб прорвати Лисичанськ, - боєць батальйону "Свобода" Ращук
09:41
втрати РФ
Близько 35 870 військових, 1582 танки й 653 безпілотники: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:33
Інфографіка
євро
Курс валют в Україні станом на 2 липня: скільки коштують долар і євро
09:23
електромобіль
В Україні електрокари звільнили від сплати пенсійного збору під час першої реєстрації
09:08
Андерс Фог Расмуссен
Ексгенсек НАТО оцінив ризик прямого збройного конфлікту альянсу з Росією
09:01
Донеччина
На Донеччині росіяни вбили 4 цивільних за добу, ще 12 поранили
08:39
Окупанти обстріляли Луганщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки
08:35
Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Білгород-Дністровському районі Одещини
Нова тактика Росії – бити по житлових кварталах, щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів, - Подоляк
07:59
Святослав Михайлюк (праворуч)
Україна перемогла Грузію у відборі ЧС-2023 з баскетболу
07:28
Росіяни намагаються відбити втрачені позиції на Харківщині, у Білорусі військові навчання на кордоні з Україною продовжено на тиждень, - Генштаб ЗСУ
07:04
Олексій Середа та Софія Лискун
Українці здобули історичну медаль на ЧС з водних видів спорту
06:22
Пентагон прокоментував "жест доброї волі" РФ на Зміїному
05:56
війна на Донбасі
Війна в Україні може тривати ще принаймні кілька років, – американський конгресмен Квіґлі
05:35
"Ласкаво просимо до пекла!": The Washington Post опублікував репортаж про використання ЗСУ систем HIMARS
05:13
обстріл Миколаїв
У Миколаєві лунають потужні вибухи
04:54
На фото український захисник та військове озброєння
ЗСУ на південному фронті знищили три склади боєприпасів, "град" і 27 рашистів
04:22
Денис Монастирський
Більшість шкіл мають надійні укриття, тому під час тривоги дітям краще бути в школі, – Монастирський
03:56
російська САУ окупанти
Окупанти штурмують Лисичанськ і перегруповуються біля Слов'янська, вагнерівці намагаються просунутись в напрямку Бахмута, – ISW
03:29
Лукашенко Путін
Того, хто не захоче зближення із Росією та Білоруссю, завтра може й не існувати, – Лукашенко
03:03
Держдума Росії
Працюватимуть ночами й на свята: Кремль переводить економіку на воєнні рейки, – ISW
02:31
ракетні системи США
ЗСУ вправно використовують HIMARS, щоб вражати командні пункти росіян, - Пентагон
02:05
Сумщина обстріли
270 мін, ракет і снарядів за добу: на Сумщині показали наслідки обстрілів окупантами
01:42
Кріш'яніс Каріньш
"Мир ціною України – не потрібен": прем'єр Латвії закликав західні країни активніше допомагати Києву
01:07
Борис Джонсон
Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV