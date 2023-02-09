Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Герої України Герої України. Зв'язківиця Надія: радіостанція воїна – "ниточка", яка дає шанс на життя
Ексклюзив

Герої України. Зв'язківиця Надія: радіостанція воїна – "ниточка", яка дає шанс на життя

Христина Парубій
9 лютого, 2023 четвер
08:01
Герої України

Надія могла три доби передавати інформацію з окопів, а також прослуховувала полонених побратимів та передавала позивні ворогів. Зв'язківиця з позивним Професор з перших днів війни долучилася до боротьби із ворогом. Супроводжувала іноземні делегації на фронт, а згодом почала працювати із радіостанціями на полі бою

Історію Надії з позивним Професор розповідає Еспресо.

Надія – військова Збройних Сил України. Спочатку у війську була перекладачем, супроводжувала іноземні делегації у зону бойових дій. Згодом стала зв'язківицею. Перепрошивала рації та покращувала зв'язок між військовими групами.

До війни Надія вчилася у Сполучених Штатах Америки. Після повернення в Україну – вступила на філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Зізнається, після США на іноземні мови принципово не пішла. Застерегла сестра, яка навчалась у тому ж ВНЗ, мовляв, рівень викладання був украй непрофесійним.

"Пішла на філософський, бо в школі з чудовою вчителькою писала роботи з філософії на Малу академію наук, — розповідає Надія. - Дуже сподобалась концепція сродної праці Григорія Сковороди. От і вирішила дослухатися до поклику серця. На той час він був таким". 

Військовий комісар ледь не знепритомнів, коли я обрізала волосся

Втім на першому курсі навчання в Україні почалася війна і плани змінилися. Надія почала активно волонтерити. На той час вона вже підробляла репетиторкою з англійської та перекладачкою-підрядницею посольства. А працювати у війську почала, коли у Силах спеціальних операцій створили перший кваліфікаційний курс. Надія розповідає, друг, який там навчався, писав про те, як бракувало перекладачів, і як іноземні інструктори перекладали тести з медицини онлайн-перекладачем. У результаті питання звучали як "господар хворий нога", а хлопці, замість попросити командира дозволити цивільного перекладача, просто по-тихому сфотографували правильні відповіді. 

"Я вчилась у Штатах, думаю й бачу сни двома мовами. Тоді твердо вирішила, що хай там що – піду військовою перекладачкою, раз не пускають цивільною, - зізнається дівчина. - Військовий комісар ледь не знепритомнів, коли я обрізала волосся. Люди, які йшли на спеціальність військових перекладачів у ВНЗ, часто думали, що це "найлегша" робота. Але до міжнародної співпраці нікого не готували достатньо. Перекладачки приїздили на полігони на підборах і очікували "кабінетної" роботи, - так само й більшість військових хлопців, просто без підборів. Фаховий рівень почав поступово підійматись, - кілька років тому мала честь працювати з фахівцями, які складають словники, працюють із комп’ютерними системами, уніфікацією термінології, затвердженням стандартів за зразками НАТО. А в перші роки іноземні делегації через бюрократію й затягування з дозволами доводилося возити суто на особистих домовленостях із силовими структурами. Десь так я прогулювала пари нинішнього ректора КНУ, який на заняттях з філософської пропедевтики розповідав про різницю між еротикою та порнографією. Насправді краще ризикувати життям без офіційного визнання своєї роботи, ніж це слухати. І попри його коментарі зі звертанням "нешановна випускнице", я не боюся сказати про це на всю країну". 

Читайте також: Герої України. Анна з позивним Гайка – евакуйовує поранених з найважчих ділянок фронту

Була єдиною курсанткою, яку допустили до створення прошивок на фронт

Допомога військовим та служба у Збройних Силах України також не подобалася батькам Надії. 

"Коли мої батьки дізналися, що я волонтерю на допомогу військовим, вони вже тоді висловили свою відверто русофільську позицію, - каже Надія. -  Почали погрожувати, батько викрав мої документи. Подав мене на еміграцію без моєї згоди й не погодився допомогти з операцією, яка мені була вкрай необхідна. У результаті на операцію за дві години всю суму назбирали військові, знаючи мене, як волонтерку. У разі необхідності переливання - вишикувалась черга з вояків. Саме тоді я вирішила, що моя родина у війську. Лікарка сказала, що так швидко в неї ще ніхто не відновлювався. Влітку відновила здатність говорити, а восени вже була в військкоматі з документами".

Коли Надія призивалася на військову службу, їй запропонували дві посади – діловод або радист. Паперову роботу дівчина страшенно не любила, а от з радіостанціями Harris працювати було дуже легко. У прошивці немає української, а англійська - друга рідна для Надії, у той час, як більшість навіть найбільш професійних офіцерів не дуже добре нею володіли.

"Я буквально поселилась на кафедрі радіозв’язку. Була єдиною курсанткою, яку допустили до створення прошивок на фронт, і полюбила цю роботу, - каже Надія. – У перші місяці на фронті працювала живим прийомопередавачем. Ретранслятора ми не мали, тому виставляли проміжний пост радиста, де по три доби в окопі я приймала інформацію від хлопців, які йшли на штурм чи "прогулянку" і передавала командуванню або навпаки. Програмувала, розподіляла, відстежувала радіостанції. А, якщо втрачали станції – "гасила", тобто дистанційно вимикала пристрій. Якщо воїн потрапляв у полон – дистанційно прослуховувала та передавала позивні ворогів. Зараз я перевела майже все на автоматику: ретранслятор, сервер, роботу станцій".

Станції – як живі. Іноді, на жаль, вони з плоті й крові буквально

Неодноразово доводилося рятувати військових за допомогою зв'язку. На думку Надії, засоби зв’язку зберігають таїнство життя і таїнство смерті. По суті, радіостанція кожного пораненого – це "ниточка", яка дає шанс на життя.

"Без цього один наш важкопоранений просто не добрався б із групою до точки евакуації. Старший вузол тоді не чув групу, доводилося приймати-передавати, аби за ними відправили машину й прикрили димами відхід, - пригадує військова. - Один загиблий, один критичний. Коли кілька годин вела по радіо цю евакуацію – плакала. Від офіцера штабу потім отримала на горіхи за те, що була в термусі і флісці – вискочила до станції в чому була. Коли загинув наш перший, довелося виїхати "погасити" станцію, яка була на ньому. До тіла підбиралися вороги. Хлопці змогли забрати тіло нелюдськими зусиллями, привезли станцію в крові зі залишками плоті. Він загинув, як боєць, і станція мала "померти" разом із ним, аби вберегти живих. Для мене станції – як живі. Іноді, на жаль, вони з плоті й крові буквально". 

Всі фото: особистий архів Надії

Надія зізнається, до 2014 року ніколи не уявляла себе військовою. Але у 15 років вже знала азбуку Морзе. Нині, крім того, що залишається у війську, ще й працює перекладачкою - синхроністкою у Жіночому ветеранському русі. А також пише статті про те, як живеться жінкам у Збройних силах України.

"Я розумію, що війна зламала нас назавжди, - переконана Надія. - На мій погляд, не буде такого, що ми повернемося до якогось мирного життя. Мені здається, що мирного життя для нас більше не існує. Це не обов'язково синдром ветерана чи ПТСР. Це готовність до такої самої ситуації та готовність почути від людей якісь неприємні речі типу "вас туди не посилали". Ми розуміємо, що це буде далі й після війни у нас буде ще більше роботи". 

Читайте також: Герої України. Дмитро Париж: У мене всі хлопці повернулися живі та здорові

Надія залишається у війську і робить все, щоб Україна перемогла у війні. Тож хоче вивчитись ще на мережевика й ремонтника, а також освоїти дистанційне програмування та супутникові технології окрім "старлінків". Після року на бойовій службі, жінка почала також задумуватися про власну сім'ю. Хоча боїться виховувати дитину сама або ж навіть не дожити до відчуття материнства, але зараз сім'я — це особлива мрія. 

Еспресо продовжує серію розповідей про Героїв України, які боронили та боронять країну від російських загарбників. Більше історій читайте в нашій однойменній рубриці "Герої України"
Статті
Новини
ЗСУ
війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
8 лютого, 2023 середа
Росіяни обманули українців, які були змушені виїхати з Херсонщини до Томської області, - ЦНС
обстріл ракета
8 лютого, 2023 середа
Росія вдарила 2 ракетами по Чернігівщині. Двоє людей загинули
аерозольні гранати К-51
8 лютого, 2023 середа
Біля Водяного росіяни скинули на позиції ЗСУ заборонені аерозольні гранати "К-51", - Генштаб
Київ
-8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.61
    Купівля 39.61
    Продаж 40.3
  • EUR
    Купівля 42.01
    Продаж 42.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
9 лютого
08:10
Ворожі війська вночі обстріляли Нікополь
Ворожі війська вночі обстріляли Нікополь: є загиблий, понівечені будинки й 7 господарських споруд
08:02
OPINION
Карл Волох
З будь-кого на митниці зроблять цапа-відбувайла
07:43
вибух
Влада Брянської області звинуватила Україну в атаці безпілотників на регіон, працювала ППО
06:58
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки росіян в районах 19 населених пунктів Запоріжжя, Донеччини та Луганщини 
06:38
Південна Корея
В Південній Кореї міністру оборони оголосили про імпічмент через смертельну тисняву на Хелоуін
06:25
Знімки постраждалого від землетрусу міста в Туреччині
Maxar опублікувала знімки постраждалого від землетрусу міста в Туреччині
06:04
російська армія, мобілізація
Понад 7,6 тис. росіян звернулись до проєкту "Хочу жити", щоб здатись у полон
06:00
на фото: Ігор Клименко
Впродовж року за фактом мародерства відкрито понад 80 тис. проваджень, - МВС
05:36
ЗСУ
Наступ Росії на Луганському напрямку може завершитись контрударом ЗСУ, - ISW
05:33
Китайський шпигунський аероста
Інцидент зі "шпигунською кулею" не є провалом розвідки США, - Пентагон
05:14
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя вже понад 12 тисяч людей
04:48
У Новосибірську вибухнув газ у житловлму будинку
У Новосибірську вибухнув газ у п'ятиповерховому будинку: одна людина загинула
04:21
Володимир Путін
Нідерланди викликали посла РФ – вимагають пояснень щодо ролі Путіна у справі MH17
03:54
Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
"Данина поваги Україні та її народу": Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
03:26
У Польщі побились українці
У Польщі через ревнощі побились українці: двоє чоловіків мертві, дві жінки поранені
02:59
бокс
Збірна США з боксу знялася з ЧС, до якого допущені спортсмени з РФ та Білорусі
02:31
Зеленський та Сунак домовились про постачання Україні зброї
Далекобійна зброя, бронетехніка та вишкіл пілотів: Зеленський про "сильний оборонний пакет" від Британії
02:03
російська техніка
Для нового наступу Росія підготувала значно більші сили, аніж рік тому, - Foreign Policy
01:35
санкції проти Росії
G7 готують санкції проти Китаю, Ірану й КНДР через допомогу Росії, - Bloomberg
01:11
Країни НАТО надали Україні допомоги на близько $120 млрд, – Столтенберг
01:07
Leopard 2
Німеччина вимагає від союзників чітких рішень щодо Leopard 2 для України до кінця тижня, - Bloomberg
00:54
Зеленський і Сунак
Військова допомога, санкції та відбудова України: Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію"
00:40
Португалія
Португалія відправить Україні три танки Leopard 2 наступного місяця
00:27
Зенітна самохідна установка Gepard
Цього тижня Німеччина передала Україні 2 установки Gepard, радари, генератори та боєприпаси
00:17
Світло
У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині діятимуть графіки стабілізаційних вимкнень світла
00:05
Руслан Малиновський, "Марсель", чемпіонат Франції
Гол Малиновського приніс "Марселю" перемогу над ПСЖ у Кубку Франції
2023, середа
8 лютого
23:51
Оновлено
Зеленський, Шольц і Макрон
Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном і Шольцом
23:15
Андрій Лунін, Реал
"Реал" з Луніним впевнено переміг "Аль-Ахлі" на клубному ЧС
22:58
"Узгодили подальші кроки для перемоги над країною-терористом":  Резніков зустрівся з міністром оборони Литви
22:22
Швеція Україна
Шведський парламент підтримав виділення Україні військової допомоги на понад $400 млн
22:19
Путін Медведчук
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 лютого
21:58
футбол, Ліга чемпіонів
"Шахтар" програв "Хайдуку Спліт" в юнацькій Лізі УЄФА
21:57
Ріші Сунак
Сунак заявив про прискорення доставки озброєння Україні, щоб воно було на фронті "найближчими днями й тижнями, а не місяцями"
21:47
Огляд
світ, міжнародний огляд
Китай просить ЄС відмовитись від закликів до повної перемоги України, а Сунак пропонує тренувати українських пілотів на літаках НАТО. Світові ЗМІ про Україну 8 лютого
21:40
міномет
Обстріли Сумщини: за день зафіксували майже 100 прильотів
21:19
"Хлопці готові навчатися швидко": Зеленський відвідав британську військову базу, де готуються українські воїни 
21:01
"Танцівниці в українському вбранні"
Метрополітен перейменував "Російських танцівниць" Деґа й визнав Куїнджі українським художником
20:56
Нова пошта
У березні "Нова пошта" відкриє відділення у Литві
20:30
ООН
США в ООН заявили, що поставки Україні зброї для самозахисту не заважають припиненню війни
20:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV