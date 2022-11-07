Глава парламентської комісії Естонії подав у відставку через скандал з нібито непристойними фото дітей
Голова парламенту Естонії в закордонних справах Марко Міхкельсон з Партії реформ вирішив подати у відставку із посади через скандал із фотографіями, до якого виявився причетним
Про це повідомило видання ERR.
"Хоча атака на мене і мою сім'ю є несправедливою і ницою, я вирішив в інтересах спокійної роботи комісії подати у відставку з посади її голови", – сказав Міхкельсон у понеділок уранці в парламентській фракції Партії реформ.
Окрім цього, він також додав, що не має наміру відмовлятися від участі в зовнішній політиці та політиці безпеки Естонії, а також від висування своєї кандидатури на наступних парламентських виборах.
Видання повідомляє, що 27 жовтня видання Postimees і Delfi опублікували статті про Міхкельсона, де заявили, що він робив непристойні фотографії дітей. За словами самого політика, за скандалом стоїть суперечка про право піклування над дітьми його нинішньої дружини.
У Партії реформ Естонії підтримали однопартійця, але останніми днями політичний тиск на Міхкельсона з боку інших партій став посилюватися.
Фракції опозиційних EKRE і центристів зажадали відкликання Міхкельсона з посади голови важливої парламентської комісії, а Isamaa і соціал-демократи, які входять до уряду, мали виробити свою позицію з цього питання найближчими днями. При цьому лідери двох цих партій у попередніх коментарях скептично оцінили шанси Міхкельсона зберегти займану посаду.
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