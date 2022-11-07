Глава парламентської комісії Естонії подав у відставку через скандал з нібито непристойними фото дітей

Про це повідомило видання ERR.

"Хоча атака на мене і мою сім'ю є несправедливою і ницою, я вирішив в інтересах спокійної роботи комісії подати у відставку з посади її голови", – сказав Міхкельсон у понеділок уранці в парламентській фракції Партії реформ.

Окрім цього, він також додав, що не має наміру відмовлятися від участі в зовнішній політиці та політиці безпеки Естонії, а також від висування своєї кандидатури на наступних парламентських виборах.

Видання повідомляє, що 27 жовтня видання Postimees і Delfi опублікували статті про Міхкельсона, де заявили, що він робив непристойні фотографії дітей. За словами самого політика, за скандалом стоїть суперечка про право піклування над дітьми його нинішньої дружини.

У Партії реформ Естонії підтримали однопартійця, але останніми днями політичний тиск на Міхкельсона з боку інших партій став посилюватися.

Фракції опозиційних EKRE і центристів зажадали відкликання Міхкельсона з посади голови важливої парламентської комісії, а Isamaa і соціал-демократи, які входять до уряду, мали виробити свою позицію з цього питання найближчими днями. При цьому лідери двох цих партій у попередніх коментарях скептично оцінили шанси Міхкельсона зберегти займану посаду.

18 жовтня парламент Естонії визнав російський режим терористичним і засудив анексію українських територій.

20 жовтня Естонія посилила правила перевезення вантажів через кордон із Росією.

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