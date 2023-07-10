Про це він сказав в інтерв'ю виданням Der General-Anzeiger Bonn та Die Rheinische Post, яке цитує Deutsche Welle.

На думку Хойсгена, Києву слід надати всі необхідні військові засоби для самооборони, "інакше Україна припинить своє існування".

"Дуже сподіваюся, що запланована підтримка винищувачами F16 виробництва США буде надана, щоб Україна могла краще захищатися від російської агресії та у повітрі", - зазначив голова Мюнхенської конференції.

"Німеччина, яка не має винищувачів F16, могла б допомогти з логістикою та навчанням", - додав він.

За його словами, членство Києва в НАТО - найкраща страховка "для величезних інвестицій, які будуть потрібні для відновлення" країни. На саміті НАТО, який невдовзі відбудеться у Вільнюсі, Україні потрібно надати реальні гарантії вступу. Водночас прийняти її до Альянсу зараз неможливо, оскільки це означатиме втручання НАТО у війну.

У січні Хойсген висловив переконання, що переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні неможливі.

Читайте також: "Не дайте Україні вступити в НАТО": що готує саміт у Вільнюсі та хто проти вступу Києва до Альянсу