Голова МЗС Туреччини зустрівся з Кулебою у Львові та пообіцяв продовжити зусилля для припинення війни в Україні
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрівся з головою МЗС України Дмитром Кулебою у Львові
Про це Чавушоглу повідомив у Twitter.
"Після Анталії ми зустрілися з моїм українським колегою Дмитром Кулебою, цього разу у Львові. Ми ще раз підкреслили нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні турецького міністра.
За його словами, Туреччина продовжить зусилля задля припинення війни та досягнення постійного припинення вогню.
- Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський провів перемовини зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, де лідери обговорили також шляхи активізації мирного діалогу задля припинення війни росії в Україні.
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