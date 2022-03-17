Голова МЗС Туреччини зустрівся з Кулебою у Львові та пообіцяв продовжити зусилля для припинення війни в Україні

Про це Чавушоглу повідомив у Twitter.



"Після Анталії ми зустрілися з моїм українським колегою Дмитром Кулебою, цього разу у Львові. Ми ще раз підкреслили нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні турецького міністра.



За його словами, Туреччина продовжить зусилля задля припинення війни та досягнення постійного припинення вогню.



Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський провів перемовини зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, де лідери обговорили також шляхи активізації мирного діалогу задля припинення війни росії в Україні.