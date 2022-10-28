Головна мета росіян при знесенні кварталів Маріуполя - приховати свої злочини, - депутат міськради Забавін
У багатьох підвалах залишилось по 50-100 вбитих маріупольців від прямого потрапляння снарядів РФ - окупанти зносять їх, щоб приховати свої злочини
Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін.
"Все, що робить Росія і колаборанти - це про заробіток грошей - торгівля гумдопомогою, видача допомоги чи тимчасового житла", - зазначив він.
На думку Забавіна, у росіян немає жодної ідеології - це все про гроші.
"Першочергова мета росіян у знесенні будинків - приховати сліди своїх злочинів. У багатьох підвалах залишилось по 50-100 вбитих маріупольців від прямого потрапляння снарядів РФ. Таких випадків, на жаль, дуже багато. Ця головна мета знесення кварталів - вони нічого не збираються будувати у великому сенсі", - підсумував депутат.
- 22 червня стало відомо, що в Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки. Людям не дозволяли забрати речі, самі росіяни натомість мародерили.
- 25 червня Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполі росіяни поширюють фейковий список будинків для знесення, щоб повернути людей до міста й використати як робочу силу.
- Згодом окупанти анонсували знесення будинків у Маріуполі з 1 липня.
- 21 серпня Андрющенко розповів, що в Маріуполі загарбники за допомогою колаборантів заселяють російських будівельників до вцілілих квартир.
- 27 жовтня стало відомо, що у Приморському районі окупованого Маріуполя росіяни зносять обстріляні ними ж будинки, виганяючи мешканців на вулицю.
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