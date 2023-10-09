Головред ізраїльського порталу "Деталі" пояснив, для чого бойовики ХАМАС викрадають цивільних і тіла вбитих військових

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Головною метою бойовиків ХАМАС є захоплення заручників. А захоплюють їх для того, щоб виторгувати звільнення палестинських терористів та їхніх посібників, які утримуються в ізраїльських в'язницях за злочини у сфері безпеки. Це можуть бути терористи, які здійснили теракт. Терористи, які намагалися здійснити теракт, та їхні посібники на території Ізраїлю", - пояснив Шлеймович.

За словами головреда порталу "Деталі", за даними палестинської правозахисної організації в ізраїльських в'язницях перебуває 5 тис. 200 терористів.

"За іншими оцінками таких людей 7 тис. Немає сумніву, що коли ХАМАС починав свою терористичну атаку, то не очікував, що зможе досягти таких результатів щодо захоплення заручників. Вони крали й тіла військовослужбовців, бо за тіло вони потім теж намагаються щось виторгувати. Мета – це звільнення терористів, які утримуються у в'язницях Ізраїлю", - підкреслив Шлеймович.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектору Гази.









