Про це він заявив у етері Еспресо.

Коментуючи збитий над Києвом українськими військовими "Кинджал", Хара зазначив, що якщо технології 80-тих років можуть збити цю ракету, то це показник того, що росіяни не можуть створити надзвукові технології.

"Зрозуміло, що якщо технології 80-тих років можуть збити цю ракету, в яку доволі довго вкладали росіяни, 2017 році на озброєння вона була взята, вони заявляють, що вона "надзвукова", хоча ви знаєте, що якщо "Запорожець" прив'язати до винищувача і добре його розігнати, то він також буде "надзвуковим" автомобілем. Тому, зрозуміло, що це показник того, що росіяни не здатні створити такі технології", - сказав він.

Зокрема він також додав, що якщо говорити про "гіперзвукову" зброю, то є велика кількість викликів, які російська економіка, російські технології не можуть подолати.

"Перше і найголовніше - це матеріали, звичайно, той концепт, який був закладений в такого типу озброєння передбачає надсучасні матеріали, який може витримувати високі температури. Другий момент - це керування такою ракетою, оскільки передбачається, що вона має маневрувати й обходити будь-які сучасні або майбутні ППО", - заявив Хара.

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Експерт також нагадав, що раніше Путін вихвалявся, що ця "гіперзвукова" ракета Х-47 "Кинджал" здатна мати наперед перевагу перед тими системами ППО, які розроблюються в США чи в їхніх союзників.

"Вийшло так, що Patriot, модернізована технологія 80-тих років, здатний це робити. Я думаю, що тут зроблять певні висновки американці, з точки зору того, як вони можуть реагувати й китайці теж подивляться. Я думаю, що гонка надзвукових ракет буде продовжуватися, проте Росія не є серед тих, хто реально бере участь", - зазначив він.