Про це повідомляє Голос Америки.

"За межами Росії його пам'ятатимуть як реформатора, який уможливив відкриття Росії для Заходу, у роки, коли здавалося, що Росія та Захід справді можуть налагодити співпрацю і покласти край ворожнечі, ненависті та напрузі Холодної війни. Звичайно, під впливом Путіна багато чого з цього просто випарувалося", – сказав Нагорскі, який у 1980-х роках працював в Newsweek та висвітлював перебудову в СРСР.

Він додав, що через війну, яку Путін розв'язав проти України, Росії буде неможливо знову інтегруватися у західний світ.

"Війна – жахливий час для України. Вона призвела до неймовірного відкату Росії назад. І навіть якщо завтра якимось дивом закінчиться війна в Україні і росіяни виведуть війська, Росія вже не зможе повернутися до колишнього становища. І в плані завоювання довіри Заходу, завоювання довіри міжнародної ділової та фінансової спільноти це цілком протилежно тому, якого майбутнього Горбачов хотів для Росії", - переконаний Нагорскі.

30 серпня помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов.

Президент США Джо Байден назвав Михайла Горбачова людиною, яка ризикнула кар'єрою заради кращого майбутнього

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