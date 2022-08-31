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Горбачова пам'ятатимуть реформатором, але через Путіна його досягнення випарувалися, - письменник та журналіст Newsweek Нагорскі

31 серпня, 2022 середа
09:46
Світ Михайло Горбачов та Володимир Путін (праворуч)

Американський письменник та журналіст Ендрю Нагорскі заявив, що через російського диктатора Володимира Путіна, досягнення останнього лідера СРСР Михайла Горбачова випарувалися

Про це повідомляє Голос Америки

"За межами Росії його пам'ятатимуть як реформатора, який уможливив відкриття Росії для Заходу, у роки, коли здавалося, що Росія та Захід справді можуть налагодити співпрацю і покласти край ворожнечі, ненависті та напрузі Холодної війни. Звичайно, під впливом Путіна багато чого з цього просто випарувалося", – сказав Нагорскі, який у 1980-х роках працював в Newsweek та висвітлював перебудову в СРСР.  

Він додав, що через війну, яку Путін розв'язав проти України, Росії буде неможливо знову інтегруватися у західний світ. 

"Війна – жахливий час для України. Вона призвела до неймовірного відкату Росії назад. І навіть якщо завтра якимось дивом закінчиться війна в Україні і росіяни виведуть війська, Росія вже не зможе повернутися до колишнього становища. І в плані завоювання довіри Заходу, завоювання довіри міжнародної ділової та фінансової спільноти це цілком протилежно тому, якого майбутнього Горбачов хотів для Росії", - переконаний Нагорскі. 

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Росія
Радянський Союз
Володимир Путін
США
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