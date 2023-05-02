Губернатор Брянської області звинуватив ЗСУ в обстрілі села Курковичі, сталася пожежа
Губернатор Брянщини повідомив, що ЗСУ вранці 2 травня здійснили обстріл села Курковичі, постраждалих немає
Про це написав губернатор Брянської області Олександр Богомаз у телеграмі.
Богомаз зазначив, що вранці 2 травня ЗСУ здійснили обстріл села Курковичі Стародубського муніципального округу. Внаслідок обстрілу, в одному з домоволодінь виникла пожежа. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби.
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