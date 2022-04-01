Індія купує в Росії нафту за нижчою ціною, ніж ринкова, а Китай може долучитися до західних санкцій, - Пендзин

Експерт розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Наразі на світовому ринку ціна бареля нафти коштує трохи більше $100. За угодою між Індією і Російською Федерацією про постачання нафти, ціна складає $60 за барель. Тобто Індія купує в Росії нафту за нижчою ціною, ніж ринкова", - зазначив Пендзин.



Економіст наголосив, що Індія та Китай користуються санкційною ситуацією щодо Росії: використовують загальне бажання світу відокремитися від РФ у своїх економічних інтересах.



"У перемовинах між Сі Цзіньпінем та Джо Байденом неодноразово обговорювалося те, щоби Росія не отримала від Китаю воєнно-технічної допомоги. А зараз уже йде мова про різні напрямки, щоби Китай приєднався до санкційної політики щодо РФ. У китайському експорті доля Росії становить бл 2%, а доля Європи і США - майже половину", - зауважив Олег Пендзин.

Нагадаємо, ЄС готовий зробити значно жорсткішим новий пакет санкцій у разі продовження рублевого газового шантажу Росії.

31 березня до числа представників відповідального бізнесу, що відмовився від фінансування держав-агресорів, приєднались десять фірм та брендів.