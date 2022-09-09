Про це він розповів в етері Еспресо.



"На мою думку, Рамштайн-5 був достатньо успішним, тому що почали говорити не про задоволення оперативних потреб наших збройних сил, а нарешті вийшли на стратегічний рівень. У заявах посадовців говорилось, що ми вже маємо працювати над майбутнім виглядом української армії та забезпеченням тих потреб, які після війни з РФ будуть допомагати Україні тримати свій захисний щит", - прокоментував військовий аналітик.



Сергій Згурець зазначив, що зараз на це скеровані ініціативи, які були проголошені на Рамштайні, зокрема у галузі оборонно-промислового комплексу.



"Має відбутися засідання національних директорів з озброєнь, це заступники міністрів оборони країн НАТО, які обговорять питання активізації виробництва озброєння. Тобто інерційний маховик оборонпрому Європи та США починає розгортатися у нормальному режимі для забезпечення збройних сил своїх держав і України. Також це накладається на ще одну ініціативу - обговорення трансформації збройних сил з урахуванням бачення і США, і українських військових, як саме має трансформуватися армія України, аби бути більш спроможною у нових реаліях війни. Ці стратегічні чинники Рамштайну є надзвичайно важливими паралельно із задоволенням тих оперативних потреб, про які говорили раніше, з огляду на суму допомоги $ 675 млн і напрямки розподілення цієї допомоги за певними видами озброєння", - зауважив Згурець.

8 вересня заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, що голова Пентагону Ллойд Остін оголосить про новий пакет допомоги Україні на п'ятій зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн

Також Валерій Чалий, дипломат висловив думку, що у форматі Рамштайн серйозно розглядають можливість приєднання України до НАТО і створюють всі умови до того

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