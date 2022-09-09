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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Інерційний маховик оборонпрому Європи та США починає розгортатися у нормальному режимі на потреби своїх країн та України, - Згурець
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Інерційний маховик оборонпрому Європи та США починає розгортатися у нормальному режимі на потреби своїх країн та України, - Згурець

9 вересня, 2022 п'ятниця
10:28
війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Рамштайн-5 був достатньо успішним, тому що обговорювалися важливі стратегічні ініціативи про майбутнє української армії та забезпечення тих потреб, які після війни з РФ будуть допомагати Україні тримати свій захисний щит

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На мою думку, Рамштайн-5 був достатньо успішним, тому що почали говорити не про задоволення оперативних потреб наших збройних сил, а нарешті вийшли на стратегічний рівень. У заявах посадовців говорилось, що ми вже маємо працювати над майбутнім виглядом української армії та забезпеченням тих потреб, які після війни з РФ будуть допомагати Україні тримати свій захисний щит", - прокоментував військовий аналітик.

Сергій Згурець зазначив, що зараз на це скеровані ініціативи, які були проголошені на Рамштайні, зокрема у галузі оборонно-промислового комплексу.

"Має відбутися засідання національних директорів з озброєнь, це заступники міністрів оборони країн НАТО, які обговорять питання активізації виробництва озброєння. Тобто інерційний маховик оборонпрому Європи та США починає розгортатися у нормальному режимі для забезпечення збройних сил своїх держав і України. Також це накладається на ще одну ініціативу - обговорення трансформації збройних сил з урахуванням бачення і США, і українських військових, як саме має трансформуватися армія України, аби бути більш спроможною у нових реаліях війни. Ці стратегічні чинники Рамштайну є надзвичайно важливими паралельно із задоволенням тих оперативних потреб, про які говорили раніше, з огляду на суму допомоги $ 675 млн і напрямки розподілення цієї допомоги за певними видами озброєння", - зауважив Згурець.

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