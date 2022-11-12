На порталі дипломатичної служби Європейського союзу з'явилась реакція Жозепа Борреля на новий план Єврокомісії щодо перевезень військової техніки країнами союзу.

"Російська агресія проти України підриває міжнародну систему миру, засновану на правилах, у всьому світі. Але це впливає на нас. І ми повинні адаптувати нашу оборонну політику до цього нового середовища", - сказав він.

На його думку, Євросоюзу потрібно адаптувати систему мобільності, щоб європейські війська могли транспортувати та швидко розгортати всі свої військові можливості. Зокрема треба вивчити ланцюг постачання палива для впевненості, що він зможе забезпечити логістичні потреби.

"Це критично важливо для нашої оборони: потенціал, здатність швидко переміщувати війська та обладнання з одного боку Європейського Союзу на інший бік Європейського Союзу; із заходу на схід переважно, до наших зовнішніх кордонів, - наголосив Боррель.

За словами дипломата, для цього потрібно підготувати мости, тунелі та дороги, а також потяги для транспортування наших військових потужностей.

"Цей "план дій" має на меті зменшити затримки під час транспортування військового потенціалу за допомогою 30 дій, які дозволяють пересуватися безпечніше та швидше, починаючи від транспортної інфраструктури, нормативних питань, готовності та стійкості", - додав він.

До цих дій також належить робота над дозволами на транскордонне переміщення та митними формальностями та тісна співпраця з НАТО.

"Ми маємо ділитися кращими практиками з регіональними партнерами, із Західними Балканами. Ми повинні бути готові підготувати розгортання сил у цьому регіоні, і ми будемо вирішувати це з нашими трансатлантичними партнерами в регулярних діалогах", - підкреслив Боррель.

14 жовтня Залужний обговорив із генералом НАТО Каволі потенційні загрози з боку Росії та Білорусі. Він зазначив, що перевагами України залишаються підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами.

22 жовтня країни НАТО почали військові навчання поблизу кордонів з Білоруссю та Україною. У цих вишколах взяли участь Польща й армії Словаччини, Чехії та Угорщини, а також деякі підрозділи з Великої Британії та США.