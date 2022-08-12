Про це пише Сіньхуа.

За словами речника уряду Ірану Алі Бахадорі Джахромі, будівництво ще трьох супутників стоїть на порядку денному уряду.

Він додав, що стабілізація нещодавно запущеного "Хаяма" була успішною. Його 9 серпня запустили в космос російською ракетою-носієм "Союз" зі станції "Байконур" у Казахстані. Супутник стежитиме за продуктивністю сільського господарства країни, видобутком корисних копалин і їхнім відкриттям. Також його робота стосуватиметься вирубування лісів, екологічних і природних небезпек.

4 серпня The Washington Post написало, що запущений у Казахстані іранський супутник "Хаям" РФ планує використовувати для війни проти України.

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