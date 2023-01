It takes two to tango. Все що можна сказати, дивлячись на продовження "перфомансу" Палудана, тепер вже в Копенгагені. Отримавши бажану зворотну реакцію від офіційної Анкари у вигляді відмови від подальших переговорів, російські куратори данського расиста побачили, що пристрілка чудово спрацювала і треба конкретизувати завдання — зосередитися на темі вступу Швеції до НАТО.

Ключова проблема як це зупинити, не порушуючи власних правил вільного суспільства. Маємо типову у таких випадках дилему, де обидва рішення погані. Зрозуміло, що у випадку, коли адресат буде ігнорувати ці дії, і кваліфікує їх як свідому російську провокацію, в якій залучені крайні праві політики, ефект зменшиться до нуля. Але час підібраний вдало — Ердоган через внутрішні проблеми потребує ворога і московити його йому пропонують на "блюдєчкє с галубой кайомачкой".

Про автора. Ігор Семиволос, політолог, сходознавець.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

