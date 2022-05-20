Італійська "Сампдорія" вирішила повернути Супрягу назад в "Динамо"

Про це повідомляє SampNews.

За інформацією джерела, "Сампдорія" вирішила не продовжувати контракт зі Супрягою і викупляти 21-річного форварда у "Динамо". В італійців була можливість купити українця за 7,5 млн євро.

Владислав Супряга у нинішньому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів, але голів не забивав. В оренді в Італії на рахунку форварда лише 24 зіграних хвилин в одному матчі.



"Сампдорія" займає 15-те місце в чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що Владислав Супряга переходить на правах оренди в італійську "Сампдорію".

9 лютого "Сампдорія" оголосила про підписання контракту із форвардом Себастьяном Джовінко.

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