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Головна Спорт Італійська "Сампдорія" вирішила повернути Супрягу назад в "Динамо"

Італійська "Сампдорія" вирішила повернути Супрягу назад в "Динамо"

20 травня, 2022 п'ятниця
18:34
Спорт Владислав Супряга

Український футболіст Владислав Супряга повернеться у київське "Динамо"

Про це повідомляє SampNews.

За інформацією джерела, "Сампдорія" вирішила не продовжувати контракт зі Супрягою і викупляти 21-річного форварда у "Динамо". В італійців була можливість купити українця за 7,5 млн євро.

Владислав Супряга у нинішньому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів, але голів не забивав. В оренді в Італії на рахунку форварда лише 24 зіграних хвилин в одному матчі.

"Сампдорія" займає 15-те місце в чемпіонаті Італії. 

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Сампдорія
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