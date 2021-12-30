"Канело" відреагував на перемогу над Усиком та Ф'юрі в боротьбі за звання найкращого боксера світу
Мексиканець Сауль Альварес назвав величезною честю перемогу в боротьбі за звання найкращого боксера світу 2021 року за версією журналу The Ring
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Альвареса, визнання найавторитетнішого у світі видання про бокс слугує для нього додатковою мотивацією.
"Для мене це величезна честь. Таке визнання - це немов додаткова мотивація, бонус для мене. Але, головне, що мною рухає, це любов та повага до боксу. Почуваюся чудово, адже завжди мріяв про те, щоб писати історію боксу. Я справді щасливий. Це мій другий титул найкращого бійця року, але вірю, що попереду ще не один", - сказав Альварес.
Він додав, що вважає своєю найбільшою перемогою у 2021 році виграш у Калеба Планта, завдяки якому він став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг).
"Бій проти Планта був більшим, адже до звання абсолютного чемпіона мені не вистачало лише одного поясу. Але я більше насолодився перемогою над Біллі Джо Сондерсом, адже на стадіоні були понад 73 тисячі уболівальників, а напередодні бою він наговорив багато всякого лайна", - зазначив Альварес, який у 2021 році здобув перемоги над турком Авні Йилдиримом, британцем Біллі Джо Сондерсом та американцем Калебом Плантом.
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"Канело" випередив в суперечці за престижну нагороду українця Олександра Усика, британців Джоша Тейлора та Тайсона Ф'юрі та американця Теренса Кроуфорда.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Сауль Альварес визнавався найкращим боксером світу у 2019 році. Минулого року нагороду отримали Тайсон Ф'юрі та Теофімо Лопес.
- Нагадаємо, 30 грудня журнал The Ring визнав Сауля Альвареса найкращим боксером світу 2021 року
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