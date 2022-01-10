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Казахстан може стати пасткою для РФ на кшталт Афганістану для СРСР, - політолог

10 січня, 2022 понедiлок
18:16

Політолог Микола Бучин вважає, що втрата контролю над Казахстаном може стати катастрофою для РФ

Про це він сказав у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською".

"Ми до кінця не можемо достовірно прогнозувати і однозначно стверджувати, чи це була інспірація з боку РФ, чи це були спонтанні речі, які були несподівані і потімвикористані Росією. Коли ми говоримо про такі речі, як народні протести, чітко змоделювати і спрогнозувати, тим більше інспірувати їх не так просто. Ці речі можуть виходити з-під контролю і давати зовсім інший ефект", - вважає політолог.

На його думку, варто говорити про те, що Росія змогла доволі оперативно використати протести для того, щоб показати міжнародній спільноті те, наскільки швидко вона вміє реагувати.

"Ми розуміємо, що втрата контролю над Казахстаном як дружньою для РФ країною була б катастрофою для Росії. Вони мають найбільший кордон, це б була певна поразка, яка б показала всю силу Росії. Також спочатку протестувальники мали економічні гасла, а потім говорили про те, що потрібно міняти владу. це була певна загроза для неї, чи вигідно було показувати світу і інспіровувати те, що в дружній країні можуть бути такі протести", - сказав Бучин.

Він додав, усе буде залежати від того, як будуть розвиватись події далі.

"Якщо буде суспільство приймати негативно Росію і владу, то РФ може застрягнути в Казахстані. Це може бути певною пасткою для Росії, на кшталт, Афганістану, який колись став пасткою для СРСР", - підсумував політолог.

  • Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
  • У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.
  • Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів". 
  • Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.

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Росія
Казахстан
Тиждень з Марією Гурською
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