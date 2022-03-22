"Хочуть дешевого російського газу чи нашого Закарпаття?": Верещук щодо позиції Угорщини стосовно війни в Україні

Про це вона написала у Facebook.



"Санкції не підтримують. Зброю не тільки не дають, а й не пропускають через свою територію поставки зброї від інших країн. Фактично на все кажуть "ні". Ще трішки – і риторика офіційного Будапешту буде відверто проросійською", - коментує Верещук.



Зокрема вона вважає, що у скрутний для країни-сусіда час Угорщині варто було б стати на сторону цивілізованого світу та "не повторювати помилок Другої світової війни".



Верещук також сумнівається, що саме Угорщина планує отримати від своїх "переморгувань" з росіянами.



"Що це? Хочеться дешевого російського газу? Чи, може, хочеться нашого Закарпаття?" - міркує вона.