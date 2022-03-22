"Хочуть дешевого російського газу чи нашого Закарпаття?": Верещук щодо позиції Угорщини стосовно війни в Україні
Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розкритикувала позицію Угорщини стосовно війни в Україні
Про це вона написала у Facebook.
"Санкції не підтримують. Зброю не тільки не дають, а й не пропускають через свою територію поставки зброї від інших країн. Фактично на все кажуть "ні". Ще трішки – і риторика офіційного Будапешту буде відверто проросійською", - коментує Верещук.
Зокрема вона вважає, що у скрутний для країни-сусіда час Угорщині варто було б стати на сторону цивілізованого світу та "не повторювати помилок Другої світової війни".
Верещук також сумнівається, що саме Угорщина планує отримати від своїх "переморгувань" з росіянами.
"Що це? Хочеться дешевого російського газу? Чи, може, хочеться нашого Закарпаття?" - міркує вона.
- Нагадаємо, що уряд Угорщини не планує підтримувати ембарго на російський газ.
- Угорщина також попросила у ЄС фінансової допомоги через кризу біженців з України.
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