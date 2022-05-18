"Хорвати в Боснії для мене важливіші за весь російсько-фінський кордон". Президент Хорватії услід за Ердоганом блокуватиме вступ скандинавських країн до НАТО
Зоран Міланович заявив, що проситиме постійного представника Хорватії при НАТО голосувати проти прийняття Фінляндії та Швеції до Альянсу
Міланович наполягає на тому, щоб членство Фінляндії та Швеції у Альянсі залежало від виборчої реформи в Боснії, незважаючи на те, що хорватський уряд неодноразово висловлював свою підтримку членству двох країн у НАТО, - передає зорватський телеканал N1.
Виступаючи у середу у своєму офісі, Міланович сказав, що хорвати в Боснії "знищуються" як політична одиниця, додавши, що у національних інтересах Хорватії покращити своє становище у країні.
"Я вже казав, що хорвати в Боснії для мене важливіші за весь російсько-фінський кордон", - заявив Міланович.
Він вважає, що відмова Хорватії ратифікувати угоду приверне увагу міжнародної спільноти до хорватських інтересів у Боснії, заявивши, що це єдиний спосіб вирішити проблему хорватів у цій країні.
Міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман своєю чергою назвав заяви Зорана Мілановича "шантажем".
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- 16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
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