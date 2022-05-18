Міланович наполягає на тому, щоб членство Фінляндії та Швеції у Альянсі залежало від виборчої реформи в Боснії, незважаючи на те, що хорватський уряд неодноразово висловлював свою підтримку членству двох країн у НАТО, - передає зорватський телеканал N1.

Виступаючи у середу у своєму офісі, Міланович сказав, що хорвати в Боснії "знищуються" як політична одиниця, додавши, що у національних інтересах Хорватії покращити своє становище у країні.

"Я вже казав, що хорвати в Боснії для мене важливіші за весь російсько-фінський кордон", - заявив Міланович.

Він вважає, що відмова Хорватії ратифікувати угоду приверне увагу міжнародної спільноти до хорватських інтересів у Боснії, заявивши, що це єдиний спосіб вирішити проблему хорватів у цій країні.

Міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман своєю чергою назвав заяви Зорана Мілановича "шантажем".

13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів.

14 ттравня радник Ердогана Ібрагім Калін пояснив позицію щодо вступу до НАТО Швеції та Фінляндії: "Ми не зачиняємо двері".

16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

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