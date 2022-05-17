English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Художник, який врятував понад 10 життів: боєць Нацгвардії Шаман зупиняв кровотечі побратимам під обстрілами у Попасній

Художник, який врятував понад 10 життів: боєць Нацгвардії Шаман зупиняв кровотечі побратимам під обстрілами у Попасній

17 травня, 2022 вiвторок
17:12
війна з Росією Нацгвардійці

Боєць Нацгвардії, художник із позивним Шаман під безперервними ворожими обстрілами у Попасній зупиняв кровотечі, бинтував рани та евакуйовував поранених побратимів

Про це пише на свій офіційні сторінці Нацгвардія України.

"Ми були на командно-спостережному пункті, коли на дах впав ВОГ-25. Наша група одразу відреагувала й перемістилася, але один хлопець отримав поранення. Щільність вогню була така, що нормально забинтували ногу тільки через годину, коли нам вдалося знайти більш-менш безпечне місце", – розповідає його побратим із позивним Тесла.

За його словами, евакуація стала на задачею поза межами звичайних людських можливостей через постійну роботу ворожих літаків, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, танків та мінометів.

"Людина, яка не має медичної освіти, і вперше бачить стільки крові, врятувала більш як десять життів", – додає військовий та розповідає про те, як Шаман рятував побратима, якому снаряд роздробив кістку ноги: зупинив кровотечу, наклав шину, забинтував пораненого так, що той зміг подолати близько 800 метрів та врятуватися. Іншому зупинив кровотечу із пораненої уламком шиї.

Як зазначають у Нацгвардії, упродовж однієї доби групі, у якій був Шаман, вдалося врятувати життя 18-ти побратимам.

  • 8 травня українські військові відійшли від Попасної на міцніші позиції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

бійці
Нацгвардiя
герої
Читайте також:
16 травня, 2022 понедiлок
Саміт ОДКБ продемонстрував ізоляцію Путіна, - The New York Times
Путін Лукашенко
17 травня, 2022 вiвторок
Путін та Лукашенко ведуть перемовини про побудову військової бази за 50 км від білорусько-українського кордону, - Згурець
Бен Ходжес
15 травня, 2022 неділя
У Росії вважають реальним сценарій капітуляції у війні з Україною, - американський генерал Ходжес
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.43
    Купівля 31.43
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.64
    Продаж 33.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
17 травня
18:38
Посольство Ізраїлю повернулось до Києва
18:28
Ексклюзив
Роман Костенко
Окупанти хочуть відтягнути наші сили зі Сходу та Миколаївщини на Суми, - полковник СБУ Костенко
18:23
Тероборона ЗСУ
Усі тероборонці на передовій мають шоломи, бронежилети, аптечки і пройшли вишкіл, - заступник командувача Сил ТрО
18:20
ДБР викрила компанію російського олігарха
ДБР знайшло підприємство російського олігарха Молчанова біля Києва
17:51
фінляндія швеція нато
Фінляндія та Швеція подадуть заявки в НАТО 18 травня, - шведська прем'єрка
17:40
Анналена Бербок
Бербок назвала Путіна особисто відповідальним за зростання цін на продовольство та енергоносії
17:31
European Cybersecurity Forum
Україна отримала дві нагороди у сфері кібербезпеки CYBERSEC Award
17:14
Клаудія Таннер
В Австрії планують обговорити політику свого нейтралітету на тлі агресії РФ та вступу Фінляндії та Швеції у НАТО
17:00
ЗСУ танк
Міноборони за квітень перерахувало для виплат грошового забезпечення військовослужбовцям 51,5 млрд гривень
16:55
Денис Малюська
Понад 350 людей після помилування пішли на фронт з 24 лютого, - Малюська
16:30
OTAN Beer
У Фінляндії випустили пиво на честь руху країни в НАТО
16:21
Порошенко
Порошенко про визволення з полону українських військових: готовий на будь-якому етапі долучитися до переговорів
16:20
Фінляндія
Парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО
16:20
евакуація
На Луганщині 17 травня евакуювали 73 людини, росіяни обстріляли один із автобусів "Градами"
16:14
Ганна Маляр
Операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому, - Маляр
16:13
Ексклюзив
Павло Клімкін
Путін дотисне Лукашенка: варто очікувати провокацій на польсько-білоруському кордоні, - Клімкін
16:06
Ексклюзив
окупований Ізюм
В Ізюмі немає світла, води та зв‘язку, проте досі є люди, які потребують допомоги, — секретар міськради
15:42
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко пояснив, чому влітку не повернеться до "Динамо"
15:41
Окупанти використають для пропаганди клубні автобуси української футбольної команди
Окупанти планують використовувати для пропаганди клубні автобуси футбольної команди "Маріуполь"
15:38
Ексклюзив
Чому окупанти не вимовляють “паляниці” - наукові факти
15:34
СБУ
Випитували секретну інформацію у військових: СБУ знешкодила російську агентурну мережу у Миколаєві
14:40
Міноборони РФ
Кремль намагається залучити світові ЗМІ до поширення російських фейків
14:38
Оновлено
обстріл
Окупанти від ранку 17 травня обстрілюють Сумщину з російської території. Є спроба прорвати держкордон
14:35
Інтерв’ю
Айдер Муждабаєв
Росіяни поб'ють рекорди зі швидкості пошиття українських прапорів, – Айдер Муждабаєв
14:29
evakuacia_Azov
Евакуйованих з Азовсталі важкопоранених бійців обміняють на росіян після стабілізації їхнього стану, - Верещук
14:20
Ексклюзив
ЗСУ міномет
Активна фаза війни триватиме до вересня 2022 року, - військовий експерт Рустамзаде
14:13
трофейний танк 93-ї ОМБР
"Доводилося постійно змінювати позиції та фактично жити в танку": 93-тя бригада розповіла про бої на трофейному Т-80 БВМ
14:13
евакуація
На Луганщині з Гірської ОТГ евакуювали 32 людини, з них семеро - діти
13:59
переговори України з Росією
Переговори між Україною та Росією призупинено, - Подоляк
13:56
ЗСУ кулемет
Військові на Запоріжжі почали отримувати зброю за програмою ленд-лізу
13:56
Оновлено
обстріляні села
Російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, є загиблі
13:46
Ексклюзив
Путін
Путін може вдатися до позиційної війни. Агресор ніколи не скаже, що програв Україні, - військовий експерт Рустамзаде
13:38
ЗСУ
Засуджених українців, які погодилися йти на фронт, помилують
13:34
Ексклюзив
Kalush Orchestra
У Києві зустріли потяг "Стефанія Експрес" з учасником гурту Kalush Orchestra Ігорем Діденчуком
13:15
Ексклюзив
Олексій Резніков
Путін уже відмовив Ердогану. Сумніваюся, що президент РФ послухає Сі Цзіньпіня, - Резніков про звернення рідних захисників Маріуполя до президента Китаю
13:07
будівництво
В Україні почали будувати 2,2 тис. нових об'єктів за останні 2 місяці. Найактивніше - на Заході
12:59
Маріуполь
З портом та правом мародерства: окупаційна "влада" Маріуполя планує віддати місто кадирівцям
12:51
Збірна України
Збірна України оголосила заявку на матч з "Емполі"
12:33
Олаф Шольц Зеленський
Зеленський обговорив з Шольцом ситуацію на фронті та перспективи досягнення миру
12:27
Ексклюзив
Олексій Резніков
Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська окупантів від Києва, - міністр оборони Резніков
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV