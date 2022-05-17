Художник, який врятував понад 10 життів: боєць Нацгвардії Шаман зупиняв кровотечі побратимам під обстрілами у Попасній
Боєць Нацгвардії, художник із позивним Шаман під безперервними ворожими обстрілами у Попасній зупиняв кровотечі, бинтував рани та евакуйовував поранених побратимів
Про це пише на свій офіційні сторінці Нацгвардія України.
"Ми були на командно-спостережному пункті, коли на дах впав ВОГ-25. Наша група одразу відреагувала й перемістилася, але один хлопець отримав поранення. Щільність вогню була така, що нормально забинтували ногу тільки через годину, коли нам вдалося знайти більш-менш безпечне місце", – розповідає його побратим із позивним Тесла.
За його словами, евакуація стала на задачею поза межами звичайних людських можливостей через постійну роботу ворожих літаків, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, танків та мінометів.
"Людина, яка не має медичної освіти, і вперше бачить стільки крові, врятувала більш як десять життів", – додає військовий та розповідає про те, як Шаман рятував побратима, якому снаряд роздробив кістку ноги: зупинив кровотечу, наклав шину, забинтував пораненого так, що той зміг подолати близько 800 метрів та врятуватися. Іншому зупинив кровотечу із пораненої уламком шиї.
Як зазначають у Нацгвардії, упродовж однієї доби групі, у якій був Шаман, вдалося врятувати життя 18-ти побратимам.
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