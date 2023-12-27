"Кібер спротив" отримав докази злочинів проти населення ТОТ російського майора Шишкіна: документи

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що активісти отримали доступ до пошти російського майора Михайла Шишкіна. Завдяки цьому у їхньому доступі з'явилася документація військової частини у місті Сочі (11754), у якій він перебуває на посаді начальника з фізичної підготовки. Частина входить до 171 зенітно-ракетного полку 51 дивізії ППО ЗС РФ. Також "Кібер спротиву" вдалося отримати докази злочинів майора проти населення тимчасово окупованих територій.

Активісти опублікували фото особистих документів Шишкіна:

Фото: Нацспротив

Фото: Нацспротив

"Приймаючи заліки з фізпідготовки особового складу Михайло вирішив фотографувати окупантів з посвідченням в руках. Таким чином Сили Оборони тепер мають повну базу даних військових злочинців з частини майора, а також інших частин, де він приймав залік", - йдеться у повідомленні.

Фото: Нацспротив

Фото: Нацспротив

Як зазначають у Спротиві, чоловік нібито систематично вчиняє злочини, які класифікуються як розбещення неповнолітніх. Активісти здобули докази, які це підтверджують. Крім того, вони зафіксували намагання майора замовити відповідні відеоматеріали з ТОТ.

"Зауважимо, що військовий злочинець є одруженим (дружина Катерина Легаєва 1979 року народження) та має неповнолітнього сина Сергія 2010 року народження", - додали у Спротиві.