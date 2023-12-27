"Кібер спротив" отримав докази злочинів проти населення ТОТ російського майора Шишкіна: документи
Активісти "Кібер спротиву" отримали докази злочинів проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України російського майора Михайла Шишкіна
Про це інформує Центр національного спротиву.
Вказано, що активісти отримали доступ до пошти російського майора Михайла Шишкіна. Завдяки цьому у їхньому доступі з'явилася документація військової частини у місті Сочі (11754), у якій він перебуває на посаді начальника з фізичної підготовки. Частина входить до 171 зенітно-ракетного полку 51 дивізії ППО ЗС РФ. Також "Кібер спротиву" вдалося отримати докази злочинів майора проти населення тимчасово окупованих територій.
Активісти опублікували фото особистих документів Шишкіна:
Фото: Нацспротив
Фото: Нацспротив
"Приймаючи заліки з фізпідготовки особового складу Михайло вирішив фотографувати окупантів з посвідченням в руках. Таким чином Сили Оборони тепер мають повну базу даних військових злочинців з частини майора, а також інших частин, де він приймав залік", - йдеться у повідомленні.
Фото: Нацспротив
Фото: Нацспротив
Як зазначають у Спротиві, чоловік нібито систематично вчиняє злочини, які класифікуються як розбещення неповнолітніх. Активісти здобули докази, які це підтверджують. Крім того, вони зафіксували намагання майора замовити відповідні відеоматеріали з ТОТ.
"Зауважимо, що військовий злочинець є одруженим (дружина Катерина Легаєва 1979 року народження) та має неповнолітнього сина Сергія 2010 року народження", - додали у Спротиві.
-
Група "Кіберспротив" 21 вересня здобула доступ до електронної пошти російського військового, який найімовірніше відповідальний за атаки безпілотниками на Нікопольський завод феросплавів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.09
- EUR Купівля 41.15Продаж 42.12
- Актуальне
- Важливе