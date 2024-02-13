Культовий український кіберспортсмен S1mple: "я б ніколи не перейшов в Cloud9, коли там є 4 російські гравці"

Про це S1mple сказав у розмові з ютуб-каналом Players.

Олександр Костилєв відреагував на інформацію про можливий перехід до Cloud9.

"Таких розмов взагалі не було. Я б ніколи не перейшов в Cloud9, коли там є 4 російські гравці. Я не знаю, українці це розуміють чи ні. Мені здається, що кожен українець повинен це розуміти. Ніяких розмов не було", – сказав S1mple.

S1mple є знаменитим українським кіберспортсменом. Він тричі ставав найкращим гравцем року за версією HLTV.org, а також заробив 21 медаль MVP за час участі у команді NAVI.