Культовий український кіберспортсмен S1mple: "я б ніколи не перейшов в Cloud9, коли там є 4 російські гравці"
Знаменитий український кіберспортсмен Олекснадр S1mple Костилєв наголосив, що не міг би перейти в клуб, де виступають російські гравці
Про це S1mple сказав у розмові з ютуб-каналом Players.
Олександр Костилєв відреагував на інформацію про можливий перехід до Cloud9.
"Таких розмов взагалі не було. Я б ніколи не перейшов в Cloud9, коли там є 4 російські гравці. Я не знаю, українці це розуміють чи ні. Мені здається, що кожен українець повинен це розуміти. Ніяких розмов не було", – сказав S1mple.
S1mple є знаменитим українським кіберспортсменом. Він тричі ставав найкращим гравцем року за версією HLTV.org, а також заробив 21 медаль MVP за час участі у команді NAVI.
- У жовтні 2023 року Олександр S1mple Костилєв у своєму X повідомив про паузу в кар'єрі кіберспортсмена, тому що йому потрібно "виправити документи та подбати про інших людей житті".
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