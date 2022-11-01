Київ готовий розгорнути близько 1000 пунктів обігріву в разі повної відсутності електрики, води і тепла, - Кличко
У випадку надзвичайних ситуацій взимку в столиці готові розгорнути близько 1000 пунктів обігріву для жителів та гостей міста
Про це інформує міський голова Віталій Кличко.
"Через ракетні атаки агресора на об’єкти критичної інфраструктури розглядаємо різні сценарії розвитку подій. Найгірший – коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо", - наголосив Кличко.
Повідомляється, що у Києві закупили електрогенератори, зробили запаси води та інших необхідних речей, аби пункти обігріву приймали українців.
У цих пунктах можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони та отримати необхідну допомогу, додав мер.
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