Про це інформує міський голова Віталій Кличко.

"Через ракетні атаки агресора на об’єкти критичної інфраструктури розглядаємо різні сценарії розвитку подій. Найгірший – коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо", - наголосив Кличко.

Повідомляється, що у Києві закупили електрогенератори, зробили запаси води та інших необхідних речей, аби пункти обігріву приймали українців.

У цих пунктах можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони та отримати необхідну допомогу, додав мер.