Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Водночас, за словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, частіше виникають аварії в енергосистемі. По-перше, містяни починають вмикати в розетки все одразу, щойно подають електрику. По-друге, через погану погоду люди вмикають електрообігрівачі, які створюють навантаження на мережу.

"Ми просимо киян: не вмикайте відразу всі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - наголосили в КМВА.

Раніше в КМВА казали, що київські енергетики переключатимуть на іншу лінію будинки, що знаходяться в одній мережі з критичною інфраструктурою. Якщо це неможливо - будинки вимикатимуть вручну. Таким чином більше не буде ситуацій, коли в одних будинках вимикають світло постійно, а в інших - ніколи, наголосила місцева влада.

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