Київське "Динамо" перемогло однойменний клуб з Тбілісі в товариському матчі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Контрольний матч завершився перемогою киян з рахунком 1:0. У "динамівському дербі" переможний м'яч у ворота тбіліського клубу забив Владислав Кулач.



Наступний матч "Динамо" проведе проти боснійського "Широкі Брієг". Зустріч відбудеться 10 лютого.



Контрольний матч



8 лютого



"Динамо" (Київ) – "Динамо" (Тбілісі) – 1:0



Голи: Кулач, 21

31 січня у заключному матчі на зборах у Туреччині донецький "Шахтар" переміг сербську "Црвену Звезду".

2 лютого у контрольному матчі київське "Динамо" перемогло сербські "Чукарички".

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