Київське "Динамо" перемогло однойменний клуб з Тбілісі в товариському матчі
У контрольному матчі на зборах у Туреччині київське "Динамо" перемогло тбіліське "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Контрольний матч завершився перемогою киян з рахунком 1:0. У "динамівському дербі" переможний м'яч у ворота тбіліського клубу забив Владислав Кулач.
Наступний матч "Динамо" проведе проти боснійського "Широкі Брієг". Зустріч відбудеться 10 лютого.
Контрольний матч
8 лютого
"Динамо" (Київ) – "Динамо" (Тбілісі) – 1:0
Голи: Кулач, 21
- 31 січня у заключному матчі на зборах у Туреччині донецький "Шахтар" переміг сербську "Црвену Звезду".
- 2 лютого у контрольному матчі київське "Динамо" перемогло сербські "Чукарички".
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