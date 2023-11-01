Кількість росіян на Бахмутському напрямку залишається незмінною, - офіцер НГУ Назаренко
Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко повідомив, що концентрація чисельності військ противника на Бахмутському напрямку залишається незмінною
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Потрібно чітко розуміти, що сучасна тактика війни полягає в тому, що наша й ворожа артилерія, а також інші засоби ураження, здатні завдати ударів. І чим ближче до лінії розмежування, тим більше насичення такими засобами ураження. Наприклад, на відстані 30-40 км працюють РСЗВ Himars, на більшій відстані працюють вже далекобійні засоби. Проте найголовніше значення має перша лінія розмежування. Тобто, чергова посадка, за яку ведуться бої", - пояснив Назаренко.
Військовослужбовець додав, що ворог не підсилює своє угруповання на Бахмутському напрямку особовим складом, проте й не зменшує його.
"На Донецькому напрямку бої йдуть за кожну посадку. Оскільки села і забудови просто знищені. До прикладу можна назвати Кліщіївку, де нічого не залишилось. Бої тривають в полях, посадках та окопах. Противник не збільшив чисельності військ на Бахмутському напрямку. Проте й не зменшив. Їхня основна задача на цьому напрямку - сидіти в оковах, терпіти обстріли й час від часу відстрілюватись. Можливо дійсно десь в тилах противник перекидає резерви. Однак на нашому напрямку та й на інших, концентрація військ противника залишається незмінною", - додав він.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що Сили оборони мають успіхи під Бахмутом та Роботине та тримають оборону під Авдіївкою, де армія РФ проводить малоефективні "м'ясні" штурми.
- Російські окупанти намагаються оточили Авдіївку Донецької області та застосовують для цього авіацію. Натомість Сили оборони завдають ворогу значних втрат: 680 бойовиків за добу.
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