Кількість росіян на Бахмутському напрямку залишається незмінною, - офіцер НГУ Назаренко

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".



"Потрібно чітко розуміти, що сучасна тактика війни полягає в тому, що наша й ворожа артилерія, а також інші засоби ураження, здатні завдати ударів. І чим ближче до лінії розмежування, тим більше насичення такими засобами ураження. Наприклад, на відстані 30-40 км працюють РСЗВ Himars, на більшій відстані працюють вже далекобійні засоби. Проте найголовніше значення має перша лінія розмежування. Тобто, чергова посадка, за яку ведуться бої", - пояснив Назаренко.



Військовослужбовець додав, що ворог не підсилює своє угруповання на Бахмутському напрямку особовим складом, проте й не зменшує його.



"На Донецькому напрямку бої йдуть за кожну посадку. Оскільки села і забудови просто знищені. До прикладу можна назвати Кліщіївку, де нічого не залишилось. Бої тривають в полях, посадках та окопах. Противник не збільшив чисельності військ на Бахмутському напрямку. Проте й не зменшив. Їхня основна задача на цьому напрямку - сидіти в оковах, терпіти обстріли й час від часу відстрілюватись. Можливо дійсно десь в тилах противник перекидає резерви. Однак на нашому напрямку та й на інших, концентрація військ противника залишається незмінною", - додав він.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що Сили оборони мають успіхи під Бахмутом та Роботине та тримають оборону під Авдіївкою, де армія РФ проводить малоефективні "м'ясні" штурми.

Російські окупанти намагаються оточили Авдіївку Донецької області та застосовують для цього авіацію. Натомість Сили оборони завдають ворогу значних втрат: 680 бойовиків за добу.