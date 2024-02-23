Режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ стала жінкою року за версією Time і прокоментувала свою відсутність у списку на "Оскар-2024"

Про це вона сказала в інтервʼю Time.

40-річна американська акторка, сценаристка та режисерка Ґрета Ґервіґ, яка зняла номіновані на "Оскар" фільми "Леді Берд", "Маленькі жінки" і "Барбі", очолила список найвпливовіших жінок за версією Time. Вона єдина режисерка в історії, чиї перші три повнометражні сольні фільми були номіновані на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм". Усі три фільми стали також і комерційним тріумфом.

Фото: Тime

Фільм "Барбі", який, вийшовши в прокат минулого року майже одночасно з "Оппенгеймером" Крістофера Нолана, став надзвичайно успішним. Він зібрав у прокаті понад $1,4 млрд, ставши найкасовішою стрічкою, колись знятою жінкою.

"Я пам’ятаю, як думала: "Якщо це спрацює, усі пізніше подумають, що це було неминучим. Вони скажуть: "Ну, це ж Барбі". Але це (успіх, - ред.) не було гарантовано", - поділилась Ґервіґ.

Питання сексизму, порушене в стрічці "Барбі", торкнулося режисерки і на цьогорічному "Оскарі". У той час як Ґервіґ була номінована у категорії "Найкращий адаптований сценарій", вона була виключена з категорії "Найкращий режисер", а головна акторка і продюсерка "Барбі" Марго Роббі була виключена з категорії "Найкраща акторка".

"Звичайно, я хотіла цього для Марго. Але я просто щаслива, що ми всі там разом. Мама мого друга сказала мені: "Я не можу повірити, що тебе не номінували". А я кажу: "Але я це зробила". Мене номінували на "Оскар" (у категорії "Найкращий фільм", - ред.). Вона сказала: "О, це чудово для вас!", і я відповіла: "Я знаю!", - додала Ґервіґ.

Інші 11 жінок, яких Time вніс до списку впливових:

Ліна Наїр, генеральна директорка Chanel

Надія Мурад, правозахисниця з Іраку

Клаудія Голдін, нобелівська лауреатка з економіки

Корі Гауфф, американська спортсменка

Ізраїльтянка Яель Адмі та палестинка Рим Хаджайрех, які закликають до припинення війни

Андра Дей, співачка

Ада Лімон, поетеса зі США

Жакі Паттерсон, науковиця

Марлена Фейзо, клінічний доцент

Тараджі Пенда Хенсон, співачка й акторка

"Барбі" стала найкасовішою стрічкою світового прокату у 2023 році.