Режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ стала жінкою року за версією Time і прокоментувала свою відсутність у списку на "Оскар-2024"
Режисерка Ґрета Ґервіґ прокоментувала те, що вона не отримала номінацію на "Оскар-2024" як "Найкращий режисер" за фільм "Барбі", який став надзвичайно успішним
Про це вона сказала в інтервʼю Time.
40-річна американська акторка, сценаристка та режисерка Ґрета Ґервіґ, яка зняла номіновані на "Оскар" фільми "Леді Берд", "Маленькі жінки" і "Барбі", очолила список найвпливовіших жінок за версією Time. Вона єдина режисерка в історії, чиї перші три повнометражні сольні фільми були номіновані на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм". Усі три фільми стали також і комерційним тріумфом.
Фото: Тime
Фільм "Барбі", який, вийшовши в прокат минулого року майже одночасно з "Оппенгеймером" Крістофера Нолана, став надзвичайно успішним. Він зібрав у прокаті понад $1,4 млрд, ставши найкасовішою стрічкою, колись знятою жінкою.
"Я пам’ятаю, як думала: "Якщо це спрацює, усі пізніше подумають, що це було неминучим. Вони скажуть: "Ну, це ж Барбі". Але це (успіх, - ред.) не було гарантовано", - поділилась Ґервіґ.
Питання сексизму, порушене в стрічці "Барбі", торкнулося режисерки і на цьогорічному "Оскарі". У той час як Ґервіґ була номінована у категорії "Найкращий адаптований сценарій", вона була виключена з категорії "Найкращий режисер", а головна акторка і продюсерка "Барбі" Марго Роббі була виключена з категорії "Найкраща акторка".
"Звичайно, я хотіла цього для Марго. Але я просто щаслива, що ми всі там разом. Мама мого друга сказала мені: "Я не можу повірити, що тебе не номінували". А я кажу: "Але я це зробила". Мене номінували на "Оскар" (у категорії "Найкращий фільм", - ред.). Вона сказала: "О, це чудово для вас!", і я відповіла: "Я знаю!", - додала Ґервіґ.
Інші 11 жінок, яких Time вніс до списку впливових:
- Ліна Наїр, генеральна директорка Chanel
- Надія Мурад, правозахисниця з Іраку
- Клаудія Голдін, нобелівська лауреатка з економіки
- Корі Гауфф, американська спортсменка
- Ізраїльтянка Яель Адмі та палестинка Рим Хаджайрех, які закликають до припинення війни
- Андра Дей, співачка
- Ада Лімон, поетеса зі США
- Жакі Паттерсон, науковиця
- Марлена Фейзо, клінічний доцент
- Тараджі Пенда Хенсон, співачка й акторка
"Барбі" стала найкасовішою стрічкою світового прокату у 2023 році.
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