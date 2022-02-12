Китай не зможе компенсувати Росії втрати від санкцій, - Салліван

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Саллівана, Китай не зможе компенсувати Росії всі економічні втрати, яких вона може зазнати у разі нового вторгнення до України.

"Ми не віримо, що Китай може компенсувати Росії економічні втрати, які будуть зазнані", - сказав Салліван під час брифінгу Білого дому.

Він додав, що США звернули увагу на спільну заяву Китаю та Росії щодо безпеки та розширення НАТО, яку було зроблено 4 лютого.

"Ми виробляємо 50 із лишком відсотків світового ВВП. Китай та Росія – менше 20 відсотків. У нас є інновації. У нас є підприємництво. У нас є свобода", - наголосив Салліван.

Він також констатував, що єдність і цілеспрямованість США та їхніх союзників і партнерів посилилася.

"Ми маємо хороші можливості для того, щоб мати можливість протидіяти будь-якій загрозі або виклику, які були б кинуті нам будь-якою автократією у світі", – переконаний Салліван.