Китай, США та ЄС погодилися на співпрацю задля управління ризиками, пов'язаними з ШІ

Про це повідомляє Reuters.

Попри складні відносини між Китаєм і Заходом у в багатьох галузях, віцеміністр країни з питань науки й технологій Ву Чжаохуей сказав на конференції, що прагне "духу відкритості" у сфері ШІ.

"Ми закликаємо до глобальної співпраці, щоб обмінюватися знаннями та робити технології ШІ доступними для громадськості", – сказав він.

Водночас міністерка торгівлі США Джина Раймондо заявила, що після саміту Сполучені Штати запровадять власний Інститут безпеки ШІ.

Деякі технічні керівники та політичні лідери попереджають, що швидкий розвиток штучного інтелекту становить загрозу існуванню світу, якщо його не контролювати, що спричиняє гонку урядів та міжнародних організацій щодо розробки гарантій та регулювання.

Король Британії Чальз у записаному до учасників саміту відеозверненні назвав розвиток ШІ "не менш важливим, ніж відкриття електрики", – інформує BBC.

Король зауважив, що боротьба з ризиками штучного інтелекту, як і зусилля у боротьбі зі зміною клімату, потребуватиме обговорення між суспільствами, урядами, громадянським суспільством і приватним сектором.

Саміт з питань ШІ відбувається 1-2 листопада у Блетчлі-парку в Лондоні. Представники 28 країн – експерти зі штучного інтелекту та світові лідери – зібралися, щоб обговорити потенційні ризики, пов'язаних зі ШІ. На початку глобальної зустрічі уряд Великої Британії оприлюднив "першу у світі угоду" про те, як керувати найризикованішими формами ШІ – декларацію Блетчлі. Уряд Великої Британії заявив, що Декларація Блетчлі, яку підписали учасники, свідчить, що 28 країн погодилися, що існує нагальна потреба розуміти потенційні ризики ШІ та спільно керувати ними.

Напередодні зустрічі власник Tesla та X (колишній твіттер) Ілон Маск сказав: він вважає, що штучний інтелект може призвести до вимирання людства. Інші учасники зустрічі застерігали від спекуляцій щодо малоймовірних майбутніх загроз і стверджували, що світ має натомість зосередитися на потенційних сучасних ризиках, які створює штучний інтелект, як-от заміна деяких робочих місць і закріплення упередженості.