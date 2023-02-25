Про це він розповів в етері Еспресо.

Політолог дав коментар щодо пункту про санкції у "мирному плані" Китаю.

"Китай під цими санкціями має на увазі санкції стосовно себе, тому що сам Китай перебуває під санкціями у частині дотримування прав людини в Уйгуристані, у частині санкцій про дотримування прав людини та ситуації по Гонконгу, в економічних розслідуваннях про недоброчесну конкуренцію, також Китай перебуває у санкційних списках по обходу санкцій у підтримці Північної Кореї. Тобто Китай на собі відчуває, що таке санкційні механізми й вважає, що санкції – це зброя Заходу проти колективного Півдня, зокрема Китаю", - пояснив політолог.

Віталій Кулик додав, що оскільки санкції б'ють по китайській економіці, тому вони хочуть послідовно прибрати цей механізм взагалі.

"Китай не лише у документі з 12 пунктами "мирного плану" говорить про сенс зняття санкцій як інструменту політичного впливу, а вони про це говорили й у глобальній безпековій ініціативі, і на конференції у Мюнхені, тобто на багатьох майданчиках, де Китай послідовно протягом останніх п'яти років зазначає те, що санкції не можуть бути продовженням глобальної політики, що це несправедливий інструмент впливу на опонента. Тому, тема санкцій просто перекочувала з офіційної ідеологічної риторики Пекіна у цей "мирний план" стосовно України", - підсумував Кулик.

24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України

25 лютого президент США Джо Байден відкинув запропонований Китаєм "мирний план", припустивши, що його реалізація піде на користь лише Москві





