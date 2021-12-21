Китай відповів на санкції США, накладені за утиски уйгурів

Про це повідомляє ABC News.



У вівторок, 21 грудня, речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь повідомив про накладення санкцій проти чотирьох членів урядової Комісії США з питань міжнародної релігійної свободи.



Голові комісії Надін Маенза, віцеголові Нурі Туркелю та членам Анурімі Бхаргаві та Джеймсу В. Карру заборонено відвідувати материковий Китай, Гонконг і Макао. Усі активи, які вони мають в країні, будуть заморожені.



Зустрічні санкції сприяють зростанню напруження навколо північно-західного регіону Сіньцзян. Минулого тижня США запровадило санкції проти Академії військово-медичних наук Китаю через розробку технологій для посилення контролю за діяльністю власних громадян та репресії проти меншин.



Окрім цього, 10 грудня Мінфін США оголосив про санкції проти двох чиновників, звинувачених у причетності до репресій проти уйгурів та інших переважно мусульманських меншин у Сіньцзяні. Пекін звинувачують у масових затриманнях, примусових абортах та інших зловживаннях.

6 грудня США оголосили, що не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

У МЗС Китаю пообіцяли США "рішучі контрзаходи" через дипломатичний бойкот Олімпіади-2022.

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