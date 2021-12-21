Китай відповів на санкції США, накладені за утиски уйгурів
Пекін ввів зустрічні санкції проти США після того, як Вашингтон наклав обмеження на Китай через порушення прав уйгурів у регіоні Сіньцзян
Про це повідомляє ABC News.
У вівторок, 21 грудня, речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь повідомив про накладення санкцій проти чотирьох членів урядової Комісії США з питань міжнародної релігійної свободи.
Голові комісії Надін Маенза, віцеголові Нурі Туркелю та членам Анурімі Бхаргаві та Джеймсу В. Карру заборонено відвідувати материковий Китай, Гонконг і Макао. Усі активи, які вони мають в країні, будуть заморожені.
Зустрічні санкції сприяють зростанню напруження навколо північно-західного регіону Сіньцзян. Минулого тижня США запровадило санкції проти Академії військово-медичних наук Китаю через розробку технологій для посилення контролю за діяльністю власних громадян та репресії проти меншин.
Окрім цього, 10 грудня Мінфін США оголосив про санкції проти двох чиновників, звинувачених у причетності до репресій проти уйгурів та інших переважно мусульманських меншин у Сіньцзяні. Пекін звинувачують у масових затриманнях, примусових абортах та інших зловживаннях.
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