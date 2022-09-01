Китай, вірогідно, вчинив злочини проти людства в Сіньцзяні, - ООН

Про це повідомляє Reuters.

Мішель Бачелет, яка зазнала критики з боку деяких дипломатів і правозахисних груп за надто м’яке ставлення до Китаю, оприлюднила звіт за кілька хвилин до завершення свого чотирирічного терміну повноважень у середу. У травні вона відвідала Китай.

У розширеному звіті говориться, що "в Сіньцзяні були скоєні серйозні порушення прав людини в контексті застосування урядом стратегій боротьби з тероризмом і "екстремізмом".

"Ступінь свавільного та дискримінаційного затримання членів уйгурської та інших переважно мусульманських груп... може становити міжнародні злочини, зокрема злочини проти людяності", – йдеться у звіті ООН.

Вона рекомендувала уряду Китаю вжити невідкладних заходів для звільнення всіх утримуваних у навчальних центрах, в'язницях або місцях ув'язнення.

"Існують достовірні ознаки порушень репродуктивних прав через примусове застосування політики планування сім'ї з 2017 року", - йдеться у звіті.

Вона додала, що відсутність урядових даних "утрудняє зробити висновки щодо повного обсягу поточного застосування цієї політики та пов’язаних з нею порушень репродуктивних прав".

Правозахисні групи звинувачують Пекін у зловживаннях щодо уйгурів, переважно мусульманської етнічної меншини, яка налічує близько 10 мільйонів людей у західному регіоні Сіньцзян, включаючи масове використання примусової праці в таборах для інтернованих. США звинуватили Китай у геноциді.

Китай рішуче заперечує звинувачення.

Виступаючи напередодні публікації звіту, посол Китаю при ООН у Нью-Йорку Чжан Цзюнь сказав, що Пекін неодноразово висловлював заперечення. Він сказав, що глава ООН з прав людини не повинен втручатися у внутрішні справи Китаю.

"Ми всі дуже добре знаємо, що так звана проблема Сіньцзяну є повністю сфабрикованою брехнею з політичних мотивів, і її метою є підірвати стабільність Китаю та перешкодити розвитку Китаю", — сказав Чжан журналістам у середу.

"Ми не думаємо, що це принесе комусь користь, це просто підриває співпрацю між ООН і державою-членом", - сказав він.

Нагадаємо, минулого року хлопця, який захищав права уйгурів, затримали в Україні

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