Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Українське законодавство забороняє називати вулиці іменами живих людей, тому, на жаль, пропозиції називати вулиці іменами лідерів наших союзників не можуть бути виставлені на рейтингові голосування. Водночас, ми максимально будемо залишати пропозиції, які стосуються наших іноземних партнерів", - пояснив Бондаренко.

Бондаренко додав, що за нові назви вулиць будуть голосувати кияни на онлайн-голосуванні.

"Хочу ще раз наголосити, що нові назви вулиць в Києві зможуть обрати самі кияни, які можуть проголосувати за варіанти назв в сервісі "Київ Цифровий". Такий спосіб унеможливить будь-які спроби фальсифікації голосування. Станом на сьогодні наші сервери готуються до більшого захисту від кібератак. Два тижні перед 9 червня ми будемо проводити електронне голосування, де кияни будуть обирати нові назви вулиць", - додав Бондаренко.

14 травня Київрада перейменувала Арку Дружби народів на Арку Свободи українського народу

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