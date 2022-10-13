Про це вона повідомила в ефірі Еспресо.

"Хочу зазначити, що окупаційні війська і передусім вище керівництво, яке наразі знаходиться у Херсоні, дуже налякане. Колаборанти передбачають, що це зараз настав останній момент, коли "нужно ступить на лыжи и от сюда бежать, другого шанса не будет". Це достовірно підтверджені факти, що вони дуже налякані", - сказала Галина Лугова.

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації зазначила, що такі настрої у Херсоні пов'язані з наступальними діями українських військових.

"Те, що відбувається у Херсоні, що з усіх боків їх витискають, говорить про те, що такі настрої насправді у них спостерігаються. Підвищилася ціна на харчі, є проблеми в них із пальним. І звісно, що їхній психологічний стан бажає кращого. Краще б вони вже їхали з нашої землі", - додала вона.

На території Херсонської області нині ЗСУ звільнили вже 75 населених пунктів від російської армії.

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