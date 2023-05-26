Коли Буданов займається розвідкою?
Непомірна медійна активність керівника спецслужби дратує й непокоїть
- Цікаво, коли Буданов власне розвідкою займається? - питає мій друг. - Враження таке, що левова частка його розкладу присвячена суто піару.
Спробую висунути пару версій, чому найпублічніший у світі голова спецслужби під час війни займається політикою більше, ніж власне функціональними обовʼязками.
1. "Завдання партії". Зелені розуміють, що на наступні вибори їм потрібен у топі списку популярний бойовий генерал. На Залужного їм розраховувати складно, Сирський не надто харизматичний і поганенько говорить. Буданов же "свій", і має непоганий послужний список. Відтак, його залишалося лише розкрутити в публічній площині (що й зроблено).
Читайте також: Про війну й совість
Зелені розуміють, що на наступні вибори їм потрібен у топі списку популярний бойовий генерал. На Залужного їм розраховувати складно, Сирський не надто харизматичний і поганенько говорить. Буданов же "свій", і має непоганий послужний список
2. Порятунок власної задниці. Буданов ліпше за інших розуміє, що за провал підготовки до великомасштабного вторгнення керівництву країни й уповноваженим силовикам доведеться скоро (після завершення бойових дій) відповідати. І він, по-перше, створює собі алібі як посадовця, котрий, всупереч наказам згори, до війни таки готувався, і одночасно готує собі політичний трамплін туди, де дістати його буде складніше.
Читайте також: Про принципову різницю між "про*балі" і саботажем
3. Як на мене, вірними можуть бути обидві версії (попри певний конфлікт між ними). Тобто, ОП забезпечує Буданову необмежений доступ до медіа в рамках власного плану, а той уже веде свою гру — попри те, що його зізнання про абсолютну впевненість у нападі московитів (на тлі впертого заперечення цього керівництвом країни) фактично компрометують останній шанс Зермака видати свою зраду за добросовісну помилку ("не могли повірити").
У будь-якому разі, непомірна медійна активність керівника спецслужби дратує й непокоїть. Хоча й не так сильно, як дебільність населення, котре, судячи з останньої соціології, сприймає Буданова як основне джерело правдивої інформації про війну (плач, Арестович!)
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе