Колишній військовий ВМС США загинув під час бойових дій в Україні

Про це повідомляє CNN з посиланням на військового речника.

Як зазначено в заяві ВМС, Деніел В. Свіфт загинув в Україні в середу, 19 січня. Водночас не повідомили, як саме Свіфт потрапив на війну.

"Ми не можемо робити припущення щодо того, чому колишній моряк опинився в Україні", – заявили у ВМС.

Представник військово-морського флоту сказав, що Свіфт дезертирував з армії 11 березня 2019 року.

Державний департамент США підтвердив нещодавню загибель громадянина США, який воював в Україні, але не надав додаткових подробиць про обставини.

"Ми підтримуємо зв'язок з його сім'єю і надаємо всю можливу консульську допомогу, – сказав представник Держдепу. – З поваги до приватного життя сім’ї в цей важкий час нам більше нічого додати”.

Як пише Forbes, Свіфт приєднався до військово-морських сил США у 2005 році, а 2006 року пройшов навчання військово-морських котиків, згідно зі службовою версією, наданою ВМС. Під час служби в армії отримав нагороди та відзнаки за службу в Іраку та Афганістані. Його послужний список також містить незрозумілу перерву в службі з початку 2014 до кінця 2015. Його останнім призначенням був спеціальний військовий підрозділ у серпні 2016 року.

За деякими повідомленнями, колишній військовослужбовець ВМС США, помер від поранень, отриманих під час бою на сході України. За версією видання, він воював разом з українськими військами в місті Бахмут, яке було місцем інтенсивних боїв.

Повідомляється, що Свіфт отримав серйозне поранення в голову, через що опинився в критичному стані.

Свіфт є принаймні сьомим американцем, який загинув під час війни в Україні.

8 листопада 2022 року повідомили про загибель добровольця зі США, воїна Інтернаціонального легіону. Він став шостим американцем, який загинув у війні в Україні

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