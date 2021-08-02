"Колос" дізнався потенційного суперника у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 2 серпня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. У якому вирішувалась доля ковалівського "Колоса" - єдиного представника України в цьому турнірі.



Матчі плей-офф відбудуться 19 і 26 серпня. "Колос", якщо пройде у 3-му раунді "Шахтар" з Караганди, зіграє проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів.



Зустрічі "Колоса" з карагандинським "Шахтарем" пройдуть 5 і 10 серпня.

Ліга конференцій



Кваліфікація. Плей-офф



"Колос"/"Шахтар" Караганда - "Спартак" Трнава/"Маккабі" Тель-Авів

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