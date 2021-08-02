"Колос" дізнався потенційного суперника у Лізі конференцій
У плей-офф кваліфікації Ліги конференцій ковалівський "Колос", якщо виграє у "Шахтаря" з Караганди, зіграє проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 2 серпня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. У якому вирішувалась доля ковалівського "Колоса" - єдиного представника України в цьому турнірі.
Матчі плей-офф відбудуться 19 і 26 серпня. "Колос", якщо пройде у 3-му раунді "Шахтар" з Караганди, зіграє проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів.
Зустрічі "Колоса" з карагандинським "Шахтарем" пройдуть 5 і 10 серпня.
Ліга конференцій
Кваліфікація. Плей-офф
"Колос"/"Шахтар" Караганда - "Спартак" Трнава/"Маккабі" Тель-Авів
- 2 серпня стало відомо, що у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар", в разі виграшу над "Генком", зіграє проти переможця пари "Монако" - "Спарта Прага".
- У плей-офф кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" зустрінеться з переможцем пари "Рапід" - "Анортосіс".
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