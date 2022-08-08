Комбат ТрО "Азов" Кудряшов назвав "політичним" рішення про позбавлення громадянства Корбана
Позбавлення громадянства голови Штабу тероборони Дніпра та бізнесмена Геннадія Корбана є політичним кроком
Про це комбат 98 батальйону ТрО "Азов" Родіон Кудряшов сказав в ефірі Еспресо.
"Серед цивільних ця тема обговорюється і є дуже великі питання. Навіть в мене є питання, що далі і яким чином людина, яка нагороджена ЗСУ, була зовсім недавно тією людиною, яка користувалась довірою від влади і сьогодні в один момент ця людина позбавлена громадянства. Я в цьому вбачаю якийсь політичний умисел, а не моменти у структурі влади. Це є політичним рішенням, на мою думку", - зазначив Кудряшов.
- 22 липня бізнесмена і політика Геннадія Корбана не пустили в Україну і вилучили паспорт, він звернувся до Зеленського.
- 28 липня президент Зеленський прокоментував рішення позбавити Геннадія Корбана українського громадянства.
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