Компанія Ferrexpo збільшила виробництво у 3 кварталі 2023 року 

Такі дані містяться у виробничому звіті компанії, що опублікований на Лондонській фондовій біржі.

У звіті зазначається, що попри виклики сьогодення, підприємствам компанії Ferrexpo вдається виготовляти високоякісні окатки й експортувати готову продукцію до споживачів, використовуючи наявні логістичні маршрути. У третьому кварталі поточного року були задіяні одна-дві технологічні лінії виробництва зі змінним навантаженням.

Ferrexpo продовжувала виробництві окатишів преміум якості зі вмістом заліза 65% або вище. Загалом за 9 місяців з початку року на потужностях компанії в Україні було виготовлено 3,218 млн т окатків. Виробництво залізорудного концентрату у 3 кварталі склало 98 тис. тонн, а за 9 місяців поточного року – 257 тис. тонн.

У компанії зазначають, що такі виробничі досягнення актуальні в передчутті складнощів прийдешнього зимового періоду, коли енергетична інфраструктура дуже перевантажена. Нарощування обсягів виробництва в третьому кварталі поточного року дозволить знизити ризики, з якими ймовірно доведеться стикнутися підприємствам компанії в наступні місяці. В останньому кварталі 2023 року компанія планує так само працювати однією-двома технологічними лініями.

"Приємно, що підприємствам компанії вдається працювати в нинішніх складних умов. Попри песимістичні настрої на ринку ціни на залізну руду стабілізувалися впродовж цього кварталу, що дуже підтримує в умовах підвищених витрат на логістику. Долаючи виклики пропускної здатності залізничних перевезень, ми продовжуємо постачати продукцію нашим споживачам до країн Європи", - зазначив Лучіо Дженовезе, голова ради директорів Ferrexpo.

Керівник компанії підкреслив, що нині 739 працівників українських підприємств Ferrexpo виконують свій обов’язок у різноманітних бойових підрозділах ЗСУ. 50 співробітників - демобілізовані, 30 із них уже повернулися на робочі місця після проходження фізичної й психологічної реабілітації в рамках ветеранської програми.

У Групі також прокоментували нещодавню ухвалу суду про затримання голови правління Полтавського ГЗК за підозрою у нібито незаконному видобутку корисних копалин із альтернативою у вигляді внесення застави у вигляді майже 1 мільярд гривень. У Ferrexpo вважають такі звинувачення безпідставними

“За цим рішенням cуду було подано апеляцію, і Група надасть оновлену інформацію, коли це буде необхідно”, - підсумовується у звіті компанії.