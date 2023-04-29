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Контрнаступ ЗСУ може розпочатися під час ротації ворога, - військовий аналітик Гетьман

29 квітня, 2023 субота
15:33
Війна з Росією ЗСУ

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ, військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що контрнаступ ЗСУ почнеться тоді, коли ми матимемо можливості просунутися якомога далі

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми очікуємо рухи наших піхотних військ, рухи нашої важкої техніки й звільнення території. Але це не початок наступальних дій ЗСУ, це фінал наступальних дій. Початок операції - це знищення складів, підготовка техніки та озброєння. Зараз відбувається знекровлення ворога, щоб пробити його оборону, знайти слабкі місця. І в кінці операції їдуть танки, броньовані машини та йде піхота - це і є фінал всієї операції", - пояснив Гетьман.

За словами військового аналітика, ЗСУ не будуть підлаштовувати наступальні дії під якусь дату.

"Ми зробимо це, коли будуть гарні погодні умови та найбільш зручний час для наших наступальних дій. Він пов'язаний з деякими речами, які відбуватимуться в середині російської армії - під час ротацій противника. Нові солдати у перші дні не дуже розбираються в деталях. Це найзручніший час для наступу ЗСУ. Вибраний день буде саме такий, коли у нас будуть можливості просунутися якомога далі. Думаю, що скоро ми це побачимо. Тому, що всі передумови начебто вже є", - підкреслив Гетьман. 

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російська армія
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окуповані території
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наступ ЗСУ
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